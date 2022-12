Több mint egymilliárd forintnyi vérdíjat kaphat, aki megtalálja ennek a házaspárnak a gyilkosát

Öt évvel ezelőtt, 2017. december 15-én gyilkoltak meg egy kanadai milliárdos házaspárt, Barry Shermant és Honey Sherman. A gyanúsítottat azóta is keresik, sőt, a házaspár fia 35 millió dolláros (átszámítva 1,34 milliárd forintos) vérdíjat is felajánlott.

Az esetről először ebben a cikkünkben számolunk be öt éve. Később kiderült az is, hogy a házaspárt a medencéjük mellett, ruhában találták holtan, és hogy a halálukat fulladás okozta (mindkettejük nyaka köré egy-egy öv volt tekerve).

A kanadai hatóságok az ügy kezdetekor még az öngyilkosság lehetőségével is számoltak, de azóta egyértelműen úgy vélik, hogy gyilkosság okozta a milliárdos pár halálát. A nyomozás azonban eddig nem vezetett semmilyen eredményre, ugyanis

mind a mai napig nem vettek őrizetbe senkit a gyilkosság gyanúsítottjaként.

A CNN most arról számolt be, hogy a házaspár fia, Jonathon Sherman nemrég, a gyilkosság ötödik évfordulóján megemelte a vérdíjat, amelyet a gyanúsítottra tűztek ki. Eddig úgy volt, hogy aki valamilyen információval elősegíti az elkövető elfogását, az 10 millió dolláros vérdíjban részesülhet.

Jonathon Sherman most ezt az összeget emelte meg 35 millió dollárra. A házaspár fia a kanadai CBC Newsnak azt mondta: az öt évvel ezelőtti gyilkosság óta „minden nap egy rémálom volt számára, és addig nem tudja magát túltenni a történteken, amíg el nem fogják az elkövetőt.

Alig várom a napot, amikor kifizethetem ezt a pénzt, mert azt remélem, hogy ez segíthet a gyógyulásomban

– fogalmazott.

Nem mellékes, hogy a milliárdos Barry Sherman a kanadai gazdasági-politikai elit tagja is volt. Legtöbben az Apotex nevű nemzetközi gyógyszervállalat alapítójaként ismerték, amelyet 1974-ben hozott létre, és amelynek összértéke halálakor már körülbelül 3 milliárd dollár volt a Forbes becslése szerint. A rendőrség sem rejtette véka alá, hogy a gyilkosságnak akár még pénzügyi-üzleti okai is lehettek, de egyelőre semmi sem bizonyítja, hogy így is volt.

Rejtély, miként jutott be a gyilkos

Korábban egy rövid időre a kanadai rendőrség még azt a lehetőséget is fenntartotta, hogy a házaspár egyik tagja végezhetett a másikkal, és azt követően ő maga öngyilkosságot követhetett el. Azóta ezt elvetették, az azonban továbbra is rejtély, hogy ha mindketten gyilkosság áldozatai lettek, akkor a gyilkos hogyan jutott be a házaspár villájába.

Méghozzá azért, mert a nyomozók semmilyen jelét nem találták annak, hogy bárki is betört volna oda a házaspár halála előtt. A nyomozók ezért arra gyanakodnak, hogy a villába egy olyan személy hatolhatott be, akinek volt kulcsa hozzá, vagy akit a házaspár ismert, és beengedett oda.

Nem segíti a nyomozást az sem, hogy a villában egyetlen biztonsági kamera sem volt felszerelve.

Tavaly azonban egy térfigyelő kamerás felvételen lehet, hogy sikerült megtalálni a gyanúsítottat.

A torontói rendőrség által közzétett felvételen azonban nem sok látszik: a videón még az sem látszik biztosan, hogy az illető férfi vagy nő, illetve milyen korú.

Az eset után több másik, a környéken lévő térfigyelő kamerás felvételen is meglelték az illetőt, aki jó ideig a házaspár villája közelében sétálgatott akkortájt, amikor a gyilkosság is történhetett. A rendőrség emiatt az ügy gyanúsítottjaként kezeli a videókon látható személyt, és segítséget kért a azonosításához, de egyelőre ez sem vezetett eredményre.

A közeljövőben kiderülhet, hogy a házaspár fia által felajánlott megemelt vérdíj segít-e abban, hogy előrehaladjon a nyomozás.

(Borítókép: Barry és Honey Sherman otthona 2018. január 26-án. Fotó: Carlos Osorio / Getty Images)