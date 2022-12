Hétfőn egy Oroszországgal közös hadgyakorlat vette kezdetét Belaruszban, miközben Vlagyimir Putyin is az országba utazott. A háború kezdete óta már többször felmerült, hogy Ukrajna északi szomszédja is csatlakozhat az invázióhoz.

Az orosz védelmi minisztérium jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minszki látogatásával egyidejűleg orosz hadgyakorlat kezdődött Belaruszban. A dolog előzménye az, hogy október közepén kiderült: Oroszország és Belarusz egy közös hadseregcsoportot állít fel a „nyugati fenyegetések” ellen.

Azóta már azt is tudjuk, hogy körülbelül 9 ezer orosz katonát vezényelhetnek ebbe a hadseregcsoportba. A most kezdődött hadgyakorlaton a manőverek a zászlóaljszinten folynak.

A beloruszok háborúhoz való csatlakozása már számos alkalommal felmerült az invázió kezdete óta. Összeszedtük, hogy mik történtek eddig.

A háború előtt orosz hadgyakorlat indult, majd Belarusz területről indultak Kijev felé

Emlékezetes, hogy az invázió kezdete előtt az oroszok egy hadgyakorlatot tartottak, nemcsak a saját területükön, hanem Belaruszban is. Az országba az akkori sajtóhírek szerint körülbelül 30 ezer orosz katonát vezényeltek.

Ezután február 24-én – amikor megindították az inváziót – abból az irányból is átlépték a határt, és így tudták rögtön az első napokban elfoglalni Csernobilt, valamint pár nap leforgása alatt megközelíteni az ukrán fővárost.

Már a háború első napjaitól kezdve voltak olyan értesülések is, miszerint a beloruszok ennél is tovább mennek, és nemcsak a területüket adják át az oroszoknak a hadműveletekhez, hanem a saját csapataikkal is beszállnak a háborúba. Ez azóta sem történt meg, annak ellenére sem, hogy a beloruszok több hadgyakorlatot is tartottak azóta. A belorusz elnök pedig időről időre Ukrajna-ellenes kijelentéseket tesz (azt állítva, hogy az ukránok fenyegetik őket), és gyakran felmerül, hogy mégis csatlakozhatnak a háborúhoz – de ennek van egy akadálya.

Nincs ütőképes hadsereg, és harcolni sem akarnak

A belorusz hadseregben a jelentések szerint legfeljebb 40-50 ezer katona szolgálhat. Az ukránok idén nyáron például 45 ezer főre becsülték a belorusz hadsereg létszámát,

ami eltörpül mind az orosz, mind az ukrán hadsereg becsült létszámához képest.

Ezen kívül nagyon úgy fest, hogy harcolni sem akarnak az ukránok ellen, akikre a beloruszok közül sokan testvérnemzetként tekintenek.

Még a háború elején voltak olyan értesülések, miszerint egy anonim kérdőívben megkérdezték a belorusz katonákat, hogy harcolnának-e Ukrajna ellen. A felmérésből az derült ki, hogy egyáltalán nem akarnak harcolni (nem mellékes az sem, hogy a háborúhoz önkéntesként csatlakozott beloruszok az ukrán oldalon a Kasztusz Kalinovszkij ezredben harcolnak).

Végül nem utolsó szempont az sem, hogy a belorusz rezsim már egy ideje belpolitikai problémákkal küzd, és 2020 óta több alkalommal is be kellett vetni a katonákat az országban kitört zavargások idején.

Na de akkor minek ez a hadgyakorlat?

A beloruszok újabb hadgyakorlata (illetve az ezzel kapcsolatos putyini látogatás) vélhetően csak egy újabb epizódja az invázió kezdete óta látott műsornak. Vagyis az akció célja az lehet, hogy fenntartsák a fenyegetettség érzetét az ukránokban azért, hogy kénytelenek legyenek a határ mentén is jelentős mennyiségű csapatokat állomásoztatni.

Egyelőre semmilyen jel nem mutat arra, hogy a mostani akciónak más célja is van, mint az ukránok dezinformálása, félrevezetése. Az is biztos ugyanakkor, hogy az ukránok állandó figyelemmel kísérik a helyzetet északon, erről például Volodimir Zelenszkij is beszélt nemrég, aki arra figyelmeztette a beloruszokat: nem válna a javukra, ha megtámadnák Ukrajnát.

Putyin három és fél év után látogat az országba

Érdekesség az is, hogy az orosz elnök az utóbbi 1-2 évben találkozott ugyan néhányszor Lukasenkával, de rendszerint a belorusz elnök látogatta meg őt Oroszországban.

Az utolsó alkalom, amikor Putyin Belaruszban járt, 2019. június 30-án, vagyis három és fél évvel ezelőtt volt.

Az orosz elnök a háború miatt eddig csak a legritkább alkalommal, rendszerint nemzetközi csúcstalálkozók alkalmából utazott külföldre, ebből a szempontból szokatlannak mondható, hogy most a belorusz elnök kedvéért elhagyja Moszkvát.

(Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium által kiadott képen Oroszország és Belarusz közös hadgyakorlata látható 2022. december 19-én. Fotó: Russian Defence Ministry / Handout / AFP)