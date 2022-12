Kezd összeomlani az egészségügyi rendszer Kínában

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kínai kórházak kezdenek megtelni az országot sújtó újabb koronavírus-hullám miatt. Dr. Michael Ryan, a WHO koronavírussal foglalkozó csoportjának vezetője szerint az intenzív osztályok zsúfoltak annak ellenére, hogy a tisztviselők szerint a számok viszonylag alacsonyak.

A kínai adatok szerint szerdán senki sem halt meg Covidban, de a betegség valódi hatásával kapcsolatban szkeptikusak. Az elmúlt napokban a Peking és más városok kórházai megteltek, mivel a Covid legújabb hulláma Kínát is elérte − írta meg a BBC.

Kína 2020 óta szigorú egészségügyi korlátozásokat vezetett be a zéró-Covid-politika részeként. A kormány azonban két héttel ezelőtt megszüntette ezen intézkedések nagy részét, miután a szigorú ellenőrzések ellen heves tiltakozások kezdődtek.

Az esetek száma azóta megugrott, ami ahhoz vezethet, hogy a különösen veszélyeztetett idősek körében magas lesz a halálozási arány. Az emelkedés ellenére a hivatalos adatok szerint kedden csak öt, hétfőn pedig két ember halt meg koronavírus miatt.

Michael Ryan ezért sürgette Kínát, hogy adjon több információt a vírus újabb terjedéséről.

Ahogy fogalmazott, „az intenzív osztályokon viszonylag alacsony esetszámról számoltak be Kínában, de a tudósítások szerint ezek már megteltek. Már hetek óta mondjuk, hogy ezt az erősen fertőző vírust mindig is nagyon nehéz volt teljesen megállítani, pusztán közegészségügyi és szociális intézkedésekkel.”

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus egy sajtótájékoztatón Genfben elmondta, hogy nagyon aggódik a Kínában kialakuló helyzet miatt.

Konkrét adatokat kért a betegség súlyosságáról, a kórházi felvételek számáról és az intenzív ellátási igényekről.

Dr. Ryan hozzátette, hogy a koronavírus kitörése esetén „az oltás a járványból kivezető egyetlen stratégia”.

Kína saját oltóanyagokat fejlesztett ki és gyártott, amelyekről bebizonyosodott, hogy kevésbé hatékonyak a súlyos betegség és a halálozás elleni védelemben, mint a világ nagy részén használt mRNS-vakcinák. A német kormány szerdán jelentette be, hogy elküldte Kínába a BioNTech Covid–19 vakcináinak első adagját.

Óriási a gyógyszerhiány

A fertőzések példátlan hulláma Kínában széles körű gyógyszerhiányt váltott ki. A pánikszerű vásárlás a szárazföldi Kína határain kívülre is kiterjedt: a Tylenol és az Advil generikus változatai Hongkong, Makaó, Tajvan és Ausztrália patikáiban is elfogytak, ami arra késztetett néhány helyi gyógyszertárat, hogy korlátozzák az eladásokat. Még az olyan házi szereket, mint az őszibarackkonzerv, is elkapkodják az emberek, akik a Covid elleni küzdelem módját keresik.

A helyzet az Egyesült Államokban és Kanadában tapasztalt hiányt tükrözi a gyermekeknek szánt fájdalomcsillapítók terén, amelyekre a légúti vírusok elszaporodása miatt nagy a kereslet.

A gyógyszerhiány már Tajvanon is felütötte a fejét. A CNN tudósítója kedd este Tajpej különböző kerületeiben egy tucat gyógyszertárban járt, de egyetlen doboz Panadolt sem talált. Lin úr, a város központjában található Kawaki gyógyszertár egyik eladója elmondta, hogy a kereslet az elmúlt két hétben megugrott.

A koronavírus-járvány kitörése óta mindig is szembesültünk a Panadol ellátási hiányával, de a helyzet most sokkal súlyosabbá vált. Néhány vásárló azt mondta nekünk, hogy az ottani helyzetre való tekintettel el akarja küldeni a tablettákat a Kínában élő rokonainak és barátainak

− nyilatkozta.

(Borítókép: Egy kínai kórház sürgősségi osztálya 2022. december 22-én. Fotó: Noel Celis / AFP )