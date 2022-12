Több ember meghalt Amerikában, miután 46 jármű ütközött a lejegesedett úton

Az autópályát egy szakaszon mindkét irányba lezárták a helyszínelés idejére. A rendőrség közlése szerint buszokkal szállították az embereket a baleset helyszínéről egy helyi létesítménybe, hogy ne fagyjanak halálra.

UPDATE: At least four people were killed and multiple people injured in a crash on an Ohio roadway involving nearly 50 vehicles.



DETAILS: https://t.co/shmfnp5lzf pic.twitter.com/HeI8OXPHs4 — Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 24, 2022

„A jelenlegi időjárás nem kedvez az autósoknak, most gyakran előfordulnak a nagy mennyiségű hóval vagy hófúvással járó viharok, ami veszélyessé teszi a közlekedést” – idézte az NBC News Purpura őrmestert.

BREAKING: Multiple, if not dozens of vehicles damaged after pile-up crash in Erie County, Ohio; MCI issued. (Photo via @mikewaldron115) pic.twitter.com/E9qZyXntRd — Dredre babb (@DredreBabb) December 23, 2022

Purpura arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, vagy tegyenek óvintézkedéseket, ha vezetniük kell, például erősen ajánlott a megszokottnál lassabban haladni. Az őrmester arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyen körülmények között növelni kell a követési távolságot.

A hatóságok nem közöltek részleteket a halálos áldozatokról és a sérültek állapotáról. Az útviszonyok továbbra is nagyon veszélyesek, írja a Sky News.

At least four people are dead and numerous others are injured after a 50-vehicle crash along the Ohio Turnpike, Ohio State Highway Patrol. pic.twitter.com/tMZYOMZY0B — hurriyatpk (@hurriyatpk1) December 24, 2022

Mint korábban megírtuk, téli ítélidő tombol a tengerentúlon, Egyesült Államok-szerte már csaknem másfél millió fogyasztónál nem volt áram pénteken az egész országot elárasztó jeges széllel és helyenként hóviharokkal érkező sarkvidéki hideg miatt.

A péntek délutáni meteorológiai adatok szerint a ország 80 százalékán már fagypont alatt volt a hőmérséklet, beleértve a déli Florida, Louisiana, és Alabama államot is. A leghidegebbet az északi Montana és Észak-Dakota államban mérték, ahol a napi csúcshőmérséklet is mínusz 20 fok alatt maradt. Az extrém hideg, a szél- és hóviharok miatt kiadott figyelmeztetés vagy riasztás mintegy 200 millió embert érint, írja az MTI.