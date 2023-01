Hazai kolbászt és disznósajtot akart Koreába csempészni egy képviselő

A honatya a helyi tiltó intézkedések ellenére vitt volna be hústermékeket.

Ahogy a Főtér írja, Ben Oni Ardelean, a román kormány második legnagyobb pártjának, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a parlamenti képviselője és alelnöke lebukott a szöuli repülőtéren, mikor húskészítményeket akart Dél-Koreába csempészni.

Ardelean egy Nicolae Ciucă miniszterelnök és Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke által vezetett küldöttség tagjaként hivatalos látogatásra érkezett Koreába múlt héten. A repülőtéren nyilatkoznia kellett, mit visz be az országba, a dokumentumban a húskészítményeknek is volt külön kategória, Ardelean azonban nem vallotta be, hogy szalámi, kolbász, disznósajt lapul a táskájában. Azt hitte, diplomataútlevele miatt nem vetik alá alaposabb vizsgálatnak. De a szöüli rendőrkutyák szimatával nem számolt.

A húskészítményeket a beviteli tilalomra vonatkozó szigorú rendelkezések miatt elkobozták. Ardelean később úgy nyilatkozott, nem saját fogyasztásra szánta a hazai termékeket, hanem ajándékként a helyi román közösség számára, hiszen néhány nappal karácsony előtt érkeztek Dél-Koreába.

Ardelean, aki korábban baptista lelkipásztorként tevékenykedett, nem először került összeütközésbe a törvénnyel. Egyszer már elkapták ittas vezetésért, bár azt mondta, biztos a szívgyógyszerét mutatta ki.

(Borítókép: Ben Oni Ardelean. Fotó: Wikipédia)