Itt a rekontra a tiroli kontrára: dupla benzinpénz, több ezer eurós adó-visszatérítés

Miután Ausztriában több tízezer vagy talán százezernél is több magyar munkavállaló keresi a kenyerét, és nemcsak keresi, de meg is találja, természetesen kellemes és kevésbé kellemes történetekkel is szolgálnak odakint dolgozó levélíróink. Hétfőn megérkezett a rekontra az obertauerni riportunkra Andrea nevű olvasónktól származó kontrára, amelyet bizonyos Ben írt alá.