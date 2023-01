Intenzív osztályra került a világhírű Oscar-díjas filmrendező

A rendezőnél kétoldali poliszegmentális tüdőgyulladást diagnosztizáltak, emellett a gyanú szerint mérgező anyagok kerülhettek a szervezetébe. A beteg állandó orvosi megfigyelés alatt áll – írja az orosz lap.

Az orosz sajtó először január 5-én este írt arról, hogy Mihalkov megbetegedett. Azt írták, hogy a rendező megfázásra panaszkodott, majd légszomj, köhögés, láz és hányinger is gyötörte őt, végül ő maga hívta a mentőket.

Putin's stalwart director Nikita Mikhalkov was transferred to intensive care



According to the growing media, he has a serious condition. Mikhalkov, 77, was previously diagnosed with covid pneumonia.



By the way, he is a well-known anti-vaxxer: he warned about /1 pic.twitter.com/AK0wGpn3sU