Jobban van a tanárnő, akit egy hatéves kisfiú lőtt le

A minap számoltunk be arról, hogy a saját tanárát lőtte le egy hatéves kisfiú az amerikai Virginia államban. A pedagógust életveszélyes sebesüléssel vitték kórházba.

A BBC nemrég a város polgármesterére hivatkozva arról számolt be, hogy jelentősen javult a tanárnő állapota, de még mindig kritikus állapotban kezelik.

Az áldozatot azóta Abby Zwerner néven azonosították, és megtalálták a közösségi médiában is, ahol rengetegen kívántak mielőbbi felépülést a fiatal, 30-as éveiben járó nőnek.

Az még mindig nem egyértelmű, hogy a gyermek hogy jutott hozzá a lőfegyverhez. A BBC azt is megjegyezte, hogy az iskolában fémdetektorok is vannak, de nem minden gyermeket vetettek alá a vizsgálatnak, így kerülhetett be a fegyver.

A rendőrség egyelőre arról sem adott tájékoztatást, hogy a kiskorú miért lőhette meg a tanárnőt, azonban

TOVÁBBRA IS AZON AZ ÁLLÁSPONTON VANNAK, HOGY NEM BALESETRŐL VOLT SZÓ.

Korábban szó esett arról is, hogy a hatéves fiút nem lehet normális bűnügyi eljárásnak alávetni, és ahhoz is túl fiatal, hogy hatósági őrizetbe vegyék. A BBC szerint időközben egy bíró annyit közölt még ezzel összefüggésben: fennáll a lehetősége annak, hogy a történtek után a gyermeket elveszik a családjától és állami gondozásba helyezik.