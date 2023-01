A kényszerleszállás után terepjáróval ütközött egy kisgép az autópályán

A KRQE Newsnak nyilatkozva egy szemtanú – aki az incidens idején szintén egy oktató pilótával repült – elmondta, hogy a repülőgép utasai nem sérültek meg a leszállás során, és mindketten gond nélkül ki tudtak szállni a gépből.

Hozzátette, a repülésirányítástól azt az utasítást kapták, hogy repüljenek át a leszállás helyszíne fölött, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a balesetben érintett két személy épségben van. Sikerült rádiókapcsolatot létesíteniük a földön maradt pilótákkal, akik közölték, hogy jól vannak, és a repülőgép jobb szárnya mögött állnak.

Körülbelül 5-10 perccel később egy elhaladó Nissan terepjáró sofőrje aztán nekicsapódott a repülőgép bal szárnyának, aminek következtében a megsérült gépről szétrepülő roncsdarabok több embert is eltaláltak. A kisgép utasait, valamint a sofőrt nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba – közölte a helyi rendőrség.

With Non life threatening injuries. We currently have one travel lane open on the southbound side while Troopers finish their investigation. #DriveSafe #FlySafe #Plane #DayInTheLifeOfATrooper #NevadaStatePolice pic.twitter.com/55jeRzWr9X