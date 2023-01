Halál vár egy professzorra Szaúd-Arábiában, amiért Twitter és WhatsApp-fiókját „ellenséges nézetek” megosztására alkalmazta. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a közösségi média használatát Mohamed koronaherceg uralkodásának kezdete óta büntetik az országban. Ugyanakkor Szaúd-Arábia állami vagyonalapjának részesedése van a WhatsAppot is birtokló Metában.

Halálra ítéltek egy szaúd-arábiai jogászprofesszort, mert Twitter- és WhatsApp-fiókkal rendelkezett, és azokat „a királysággal szemben ellenségesnek tartott hírek megosztására használta” – írja a The Guardian.

A 65 éves Avad Al-Karni 2017 szeptemberében történt letartóztatása az akkor frissen kinevezett koronaherceg, Mohamed bin Szalmán által a „másként gondolkodók” ellen indított kemény fellépés kezdetét jelentette.

Az Avad Al-Karni ellen emelt vádak részleteit fia, Nasszer osztotta meg a lappal, aki tavaly elmenekült Szaúd-Arábiából, és jelenleg az Egyesült Királyságban él. Al-Karnit a szaúdi ellenőrzés alatt álló médiában „veszélyes prédikátorként” ábrázolták, ám sokak szerint a férfi elismert professzor volt, aki komoly követőtáborral rendelkezett a közösségi médiában: a Twitteren például 2 millióan követték.

Szaúd-Arábia állami vagyonalapjának részesedése van a Metában

Emberi jogi aktivisták szerint az utóbbi időben a királyság hatóságai súlyos fellépést indítottak a szaúdi kormányt kritizáló személyekkel szemben. Tavaly pédául Szalma al-Sehab, egy leedsi PhD-hallgató és kétgyermekes anya 34 év börtönbüntetést kapott, mert Twitter-fiókkal rendelkezett, és mert „másként gondolkodó” aktivistákat követett. Egy másik nőt, Nura al-Katanit 45 év börtönre ítélték Twitter-használatért.

A Nasszer Al-Karni által megosztott ügyészségi dokumentumok azonban azt mutatják, hogy a közösségi média és más kommunikációs eszközök használatát Mohamed koronaherceg uralkodásának kezdete óta büntetik a királyságban.

A szaúdi kormány és az állam által ellenőrzött befektetők a közelmúltban növelték pénzügyi részesedésüket az amerikai közösségimédia-platformokban, köztük a Twitterben és a Facebookban, valamint az olyan szórakoztatóipari vállalatokban, mint a Disney.

Alva-líd bin Talal herceg, szaúdi befektető például a második legnagyobb befektető a Twitterben. A befektető maga is 83 napig volt őrizetben egy úgynevezett korrupcióellenes tisztogatás során 2017-ben. A herceg elismerte, hogy az után engedték szabadon, hogy „megegyezésre jutott” a királysággal.

Továbbá Szaúd-Arábia állami vagyonalapja, a Public Investment Fund növelte részesedését a Facebookban, valamint a Facebookot és a WhatsAppot birtokló Meta vállalatban is.

Az Al-Karni elleni vád, amelyekért halálbüntetés vár rá, tartalmazza a jogászprofesszor „beismerését”, hogy saját neve alatt (@awadalqarni) közösségimédia-fiókot használt, és azt „minden alkalommal a véleményének kifejezésére használta”.

Az iratokban az is szerepel, hogy „elismerte”, hogy részt vett egy WhatsApp-csevegésben, és azt is, hogy olyan videókban szerepelt, amelyekben a Muzulmán Testvériséget dicsérte. Al-Karni Telegram-használata és egy Telegram-fiók létrehozása is szerepelt a vádak között.