Magyar támogatással Erasmus+ program indult Marosvásárhelyen

A romániai legfelsőbb bíróság ítélete alapján tavaly májusban megszüntetett és a Bolyai Farkas Gimnáziumba betagolódott Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium volt igazgatója elmondta: a Bolyai gimnázium átvette a tanintézet Erasmus+ projektjét, az folytatódik. Ennek keretében a héten a spanyolországi, litvániai és magyarországi partneriskolák küldöttségeit fogadják, diákokat és tanárokat egyaránt.

Az Erasmus-projektbe való bekapcsolódásunkat elsősorban a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumnak köszönhetjük

– emelte ki Tamási Zsolt, aki hozzátette: utóbbi intézmény még 2019-ben ajánlotta fel számukra a programba való belépést, amikor a marosvásárhelyi iskola átvette a Magyar Örökség Díjat. Rubovszky Rita, a budapesti tanintézet igazgatója elmondta: számukra „prioritás volt, hogy azt a Rákóczi Ferenc Gimnáziumot, melyet évek óta leépítenek Marosvásárhelyen”, bekapcsolják a nemzetközi programba.

ENNEK TÉMÁJA AZ EGÉSZSÉGES EMBEREK ÉRZÉKENYÍTÉSE A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK PROBLÉMÁIRA.

A gyakorlati tevékenység tavaly kezdődött Budapesten, és hétfőtől Marosvásárhelyen folytatódik. A prezentációk, bemutatók mellett a helyi szociális szervezetek munkáját is megismerik, és paralimpia is lesz. A vendégeket kirándulni és táncházba is elviszik, ahol az erdélyi kultúrával, székely, szász, cigány és román táncokkal ismerkednek.

A küldöttségek április végén Litvániába látogatnak, júniusban pedig Spanyolországban zárul a program.