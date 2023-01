Alkotmánymódosítás: Szlovákiában mostantól lerövidíthető a parlament megbízatási ideje

A parlament megbízatási időszakát lerövidítő határozat jóváhagyásához az alkotmányozó törvények elfogadásához szükséges többségre, vagyis legalább 90 támogató szavazatra lesz szükség a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. A határozatnak tartalmaznia kell majd az előrehozott parlamenti választások pontos időpontját is.

Az alkotmánymódosításra azzal összefüggésben került sor, hogy decemberben – egy ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott parlamenti szavazáson – megbukott Eduard Heger szeptembertől kisebbségben kormányzó kabinetje, amely azóta ügyvezető kormányként látja el feladatait.

Az alaptörvény módosításáról – a legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Irány (Smer – SD) kezdeményezésére – múlt hétvégén népszavazást is tartottak Szlovákiában, ez azonban a választók alacsony részvételi aránya miatt érvénytelen lett. A népszavazásban javasolt alkotmánymódosítás annyiban különbözött volna a most elfogadottól, hogy az a parlament megbízatási időszakát referendummal is lehetővé tette volna.

A szerdán jóváhagyott alkotmánymódosítás alapján már csütörtökön a pozsonyi törvényhozás elé kerül annak a parlamenti határozatnak a javaslata, amelynek elfogadásával előrehozott parlamenti választást írnak ki a pontos időpontjával együtt. Ez utóbbiról egyelőre nincs végleges megegyezés: a kormánykoalíció pártjainak egy része és a kormánykoalícióból szeptemberben kilépett liberálisok a szeptemberi időpontot támogatják, az ellenzék többsége egy tavaszi időpontot szeretne, a kormánykoalíció második legnagyobb pártja, a Boris Kollár által vezetett Család vagyunk (Sme rodina) pedig jelezte, hogy egy júniusi és egy szeptemberi időpontot is kész támogatni. A határozat elfogadásáról szóló parlamenti vita csütörtökön kezdődik, a parlament elnökének szerdai tájékoztatása szerint várhatóan jövő hét kedden voksolnak.