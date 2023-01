Szijjártó Péter: Béketárgyalások házigazdájaként ránk mindig számíthatnak a világon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte, hogy a nap folyamán többek között a szentszéki diplomáciát vezető Paul Richard Gallagher érsekkel is találkozott, akit a barátjának nevezett, miután már több mint nyolc éve dolgoznak együtt.

Kiemelte, hogy Magyarország és a Vatikán egyetért abban, hogy mielőbb véget kell érnie a háborúnak, az emberi szenvedésnek Ukrajnában, ez közös törekvés. „Sajnos azt kell látni azonban, hogy a nemzetközi politikában a háborús retorika uralkodik, sok esetben bírálják, kritizálják és megbélyegzik azokat, akik a béke érdekében lépnek fel, de ez nem szabad, hogy eltérítsen minket” – hangsúlyozta a miniszter.

A béketeremtésre koncentrálunk, felajánljuk segítségünket, és ha van rá szükség, akár közvetítőként, akár béketárgyalások házigazdájaként ránk mindig számíthatnak a világon

– tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki kifejtette: a családok védelméről is szó volt, amelyre a kormány „a nemzet egyik fontos stratégiai kérdéseként” tekint, hasonló álláspontot képviselve a Vatikánnal.

A miniszter tájékoztatást adott arról is, hogy beszéltek az üldözött keresztény közösségek támogatásáról, különösen hogy ma a világon nagyjából 360 millió keresztény van kitéve üldöztetésnek vagy diszkriminációnak, és szembetűnő a támadások számának drasztikus növekedése Afrika szubszaharai térségében.

Szükség lesz ezután is arra, hogy mi, magyarok, akik a kereszténységünket és a keresztények iránti felelősségünket komolyan vesszük, ezután is támogassuk a keresztény közösségeket

– vélekedett, majd úgy folytatta, hogy „arról biztosítottam az érsek atyát, ránk, magyarokra a világ minden egyes helyén élő keresztény közösségek számíthatnak”. Ennek kapcsán pedig emlékeztetett, hogy nemrégiben Libanonban és Mexikóban is magyar forrásokból újjáépített templomot adtak át.

Magyarország az elmúlt években mintegy százmillió dollárt fordított nehéz helyzetben lévő keresztény közösségek támogatására. „Hatvan országban mintegy egymillió keresztényt segítettünk abban, hogy hazatérjen vagy az otthonában tudjon maradni” – összegezte.

Magyarország a végleges döntést várja

A miniszter ezt követően Claudio Gugerotti érsekkel, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusával is megbeszélést folytatott, elsősorban a keleti keresztény egyházak híveinek nehéz körülményeiről. Aláhúzta, hogy a világ e részen is van keresztényüldözés, ráadásul itt egyébként is gyakoribbak a háborúk, nehezebbek az életkörülmények, ezért az érintettek ezentúl is számíthatnak Magyarország támogatására a gazdasági nehézségek ellenére is.

Tehát Irakban, Szíriában, Libanonban, Jordániában továbbra is támogatjuk a keresztény közösségeket abban, hogy békében és nyugalomban élhessenek azokon a területeken, ahol a közösségeik már sok-sok évszázad óta élnek

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki Ferenc pápa esetleges magyarországi látogatásával kapcsolatban arról számolt be, hogy Magyarország a végleges döntést várja, s ha sor kerül a vizitre, akkor a lehető legkörültekintőbben fogják előkészíteni.

Végül elmondta: felkereste XVI. Benedek pápa nyughelyét is. „Nagyon sokan szerettük Benedek pápát, nagyon szerettük azt, amit képviselt és ahogyan képviselte. Imádkoztunk érte, imádkoztunk az egészségéért, és számomra természetes volt, hogy amint Rómába jövök, akkor a sírhelyéhez is ellátogatok” – zárta mondanivalóját Szijjártó Péter az MTI beszámolója szerint.

(Borítókép: Szijjártó Péter / Facebook)