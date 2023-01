Mozgósítás Ukrajnában: gyanútlan magyarokat tuszkolnak be a buszokba

A háború kezdete óta a legnagyobb mozgósítási hullámnak lehetnek tanúi a kárpátaljaiak, ahol – ugyan kisebbségben és egyre csökkenő számban – magyarok is élnek. Az ő történeteik következnek most, melyeket biztonsági okokból nevek nélkül közlünk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is érintette a kárpátaljai magyarok katonai mozgósításának témáját egyik New York-i bejelentkezésében. Mint mondta, nemcsak ukrán, magyar emberek is meghalnak a háborúban.