Sugárveszély miatt van riadó Ausztráliában, eltűnt egy radioaktív kapszula

Ausztrália nyugati részén a hatóságok most nagyon azon vannak, hogy megtalálják a kapszulát, amely 6 × 8 milliméteres, vagyis kisebb, mint egy ötforintos érme. 1400 kilométeres volt az út, amelyen szállították.

A radioaktív anyag miatti riasztást pénteken adták ki az ausztrál hatóságok több régióra. A cézium-137-et tartalmazó kapszula tartalmát a bányászati műveletben használt mérőműszereknél alkalmazzák. Az után adtak ki riasztást, hogy észrevették, megsérült az a tartály, amelyben a kapszulát szállították, és az anyag eltűnt.

Igaz ugyan, hogy a teherautó a kapszulával január 10-én indult el a távoli bányából, hogy azt a Perth elővárosában található biztonságos tárolóba vigye, azonban csak két héttel később derült ki, a kapszula eltűnt.

A hatóságok most végigkutatják az 1400 kilométeres útvonalat, hogy megtalálják a sugárzó anyagot. A nyugat-ausztráliai katasztrófavédelem illetékese elmondta, hogy a stratégiai pontokon – elsősorban a lakott települések közelében – sugárzásmérőkkel keresik majd a kapszulát.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy ha a kapszulát hosszabb ideig testközelben tartják, akkor az bőrpírt, sugárégést, akár égési sérüléseket is okozhat. Huzamos idő után pedig akár sugárbetegség is fenyegethet – írta beszámolójában a The Guardian.