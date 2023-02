A repülő üléséhez kötöztek egy olasz nőt, mert megütötte és leköpte a személyzetet

Az üléshez kötöztek egy olasz nőt a Vistara légitársaság Abu-Dzabiból Mumbaiba tartó járatán, mert a személyzet egyik tagját megütötte, egy másik légiutas-kísérőt pedig leköpött. A nőt hétfőn Mumbaiban letartóztatták, majd később óvadék ellenében szabadon engedték. Ügyvédje tagadta a vádakat, és azt állította, hogy mindez egy kitalált történet – írja a BBC.

A Vistara azonban úgy nyilatkozott, hogy a személyzetnek le kellett fognia a nőt a „folyamatos fegyelmezetlen viselkedése és erőszakos magatartása” miatt. A The Times of India című lap arról számolt be, hogy a Vistara egyik alkalmazottja rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, és megerősítette a fentebb leírtakat.

A panasz szerint a nő elhagyta turista osztályú ülését, és átsétált a business osztályra, hogy ott foglaljon helyet. A személyzet azonban tiltakozott. Mindemellett a nőt szemeteléssel is vádolják. A nő lekötözéséről végül a járat kapitánya döntött.

A nő ügyvédje, Prabhakar Tripathi a BBC-nek elmondta, hogy védence „kényelmetlenül érezte magát” a neki kijelölt ülésen, és azt kérte, hogy helyezzék át egy szabad helyre, emiatt alakult ki a nézeteltérés a személyzettel. Azt is elmondta, hogy állítólag a turbulencia miatt nem engedték neki, hogy a mosdót használja.

Az ügyvédje cáfolta azokat a híreket, miszerint azért hívták ki a rendőröket, mert a nő részeg volt. Egy magas rangú mumbai rendőrségi tisztviselő azt mondta az újságíróknak, hogy a nőt „rossz viselkedése miatt” tartóztatták le.