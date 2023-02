Káoszt okozott a tanársztrájk a briteknél, azonnali törvénymódosítást vonhat maga után

A szigetországban a miniszterek legfrissebb napirendi pontját képezi a törvények módosítása. Rishi Sunak miniszterelnök elképzelése szerint szigorításokat kellene eszközölni, amelyek egyúttal bezárnák azt a kiskaput, ami eddig megakadályozta, hogy a vezetők tudomást szerezzen róla, mely alkalmazottak vesznek részt a sztrájkban – írja a Daily Mail. Erre azért lehet szükség, hogy elfojtsák a szerdai, országos méretű zavargások megismétlődésének esélyét.

Teljes káoszt okozott

Szerdán több tízezer tanár, akik tagjai a Nemzeti Oktatási Szakszervezetnek (NEU), elhagyták iskoláikat, és csatlakoztak a sztrájkolók csapatához. Az általános sztrájkban 100 ezer köztisztviselőhöz, 70 ezer egyetemi dolgozóhoz, valamint több ezer mozdonyvezetőhöz és határőrhöz csatlakoztak. A sztrájk a szülőket is kellemetlen helyzetbe hozta, akik közül sokan bizonytalanságban maradtak, miután a szakszervezet arra bátorította a tanárokat, hogy ne közöljék előre a vezetőkkel, hogy megjelennek-e a munkahelyükön.

Ez azt eredményezte, hogy néhány iskolát kénytelenek voltak bezárni, ami amellett, hogy megzavarta az oktatás menetét, arra kényszerítette a szülőket, hogy fizetés nélküli szabadságot vegyenek ki, vagy fizessenek külön gyermekfelügyeletet.

A munkabeszüntetések szerdán a középiskolák több mint 80 százalékát érintették.

A Nemzeti Oktatási Szakszervezet arra szólította fel tagjait, hogy semmiképp se jelentsék be munkahelyükön, hogy sztrájkra készülnek. A szakszervezet honlapján figyelmeztette a vezetőket: „az egyes NEU-tagok nem kötelesek közölni munkáltatójukkal, hogy melyik szakszervezet tagjai, illetve azt sem, hogy részt kívánnak-e venni a sztrájkban”.

Törvénymódosítást vonhat maga után

Egy kormányzati forrás rámutatott, a francia törvények előírják a sztrájkoló tanárok számára, hogy 48 órával korábban értesítsék az iskolákat munkabeszüntetési szándékukról, hogy legyen idő átszervezni az oktatás menetrendjét. A forrás hozzátette:

Nevetséges, hogy a szakszervezetek további káoszt okoznak azzal, hogy megtagadják a vésztervekhez szükséges alapvető információkat. Ha ez rendszeressé válik, akkor fel kell lépnünk ellene.

Az új törvényjavaslat éppen ezért kötelezővé tenné, hogy a sztrájknapokon is biztosítani kelljen egy minimum létszámot. A jogszabály kezdetben a tűzoltóságra, a mentőszolgálatra és a vasútra vonatkozna majd.

Magyarországon is nemrég ért véget egy sztrájk

Január 23-án hétnapos gördülő sztrájk indult a magyarországi iskolákban. A munkabeszüntetés keddi zárónapjához a köznevelésben dolgozókon túl már a szakképzésben oktatók is csatlakoznak. Az érdekvédők január 31-re egyúttal egy szolidaritási akciót is meghirdettek a tanárokkal közösséget vállaló más szakszervezeteknek, civil szervezeteknek, aktivistáknak, hogy ily módon is jelezzék: sürgős változásra van szükség.

(Borítókép: Tanárok és támogatóik ezrei tüntetnek Londonban 2023. február 1-jén. Fotó: Vuk Valcic / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)