Gördülő munkabeszüntetés: ma azok is sztrájkba léphetnek, akik eddig nem tették

Január 23-án hétnapos gördülő sztrájk indult a hazai iskolákban. A munkabeszüntetés keddi zárónapjához a köznevelésben dolgozókon túl már a szakképzésben oktatók is csatlakoznak. Az érdekvédők január 31-re egyúttal egy szolidaritási akciót is meghirdettek a tanárokkal közösséget vállaló más szakszervezeteknek, civil szervezeteknek, aktivistáknak, hogy ily módon is jelezzék: sürgős változásra van szükség.