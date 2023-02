Már a tengeri emlősökre is veszélyes a madárinfluenza

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban arra figyelmeztetett, hogy a madárinfluenza miatt törhet ki a következő globális világjárvány. Azt követően döntött így a WHO, hogy megvizsálták a H1N5 törzsének madarakról emberre való terjedését. A vírustörzset olyan emlősökben azonosították, mint a vidra, a nyest és a róka, ami miatt a szakértők úgy vélik, hogy a vírus hamarosan az emberi szervezetben is megjelenhet.

Már nem csak a madarak vannak veszélyben

A hatóságok szerint az elmúlt hetekben több száz fóka pusztult el madárinfluenzában Peruban, és arra kérik az embereket, hogy maradjanak távol a tengerpartoktól. A feltételezések szerint az Egyesült Államokból érkező vándormadarak terjesztették a betegséget – közölte az Euronews.

A Sernanp természetvédelmi ügynökség közlése szerint nyolc védett tengerparti területen 55 ezer elpusztult madarat, köztük pelikánokat és pingvineket találtak.

A térségben a vadőrök megállapították, hogy a madárinfluenza 585 fóka életét is követelte hét különböző védett tengeri területen. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a vírus jelenlétét ezekben az állatokban, ami arra késztette a hatóságokat, hogy „biológiai éberségi protokollt” hirdessenek.

A perui Nemzeti Erdő- és Vadvédelmi Szolgálat (SERFOR) felszólította az embereket és háziállataikat, hogy kerüljék a tengerparton a kapcsolatot a fókákkal és a tengeri madarakkal.

Emberekre is veszélyes lehet?

A WHO főigazgatója arra kérte az országokat, hogy szenteljenek különös figyelmet a madárinfluenzának, mert már korábban is kimutatták emberekben a vírust. Amikor a vírus megfertőz egy emlősállatot, genetikai szerkezete keveredhet egy másik vírussal, emiatt jelenthet veszélyt az emberre.