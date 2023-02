Elsöprő offenzívára készül Oroszország

A harcok legutóbbi fellángolása közepette számos katonai elemző úgy véli, hogy a régóta várt orosz offenzíva már folyamatban van, és várhatóan felgyorsul, ahogy közeledik az invázió első évfordulója.

Valami készülődik keleten. Egyre több orosz katona érkezik a frontra



– mondta Jonatan Vseviov, az észt külügyminisztérium főtitkára.

Ukrán tisztviselők becslése szerint az országon belül tartózkodó orosz erők száma meghaladta a 300 ezret a tavaly szeptemberben kezdődött mozgósítást követően. Katonai elemzők szerint ez a szám valamivel alacsonyabb lehet, de még a konzervatívabb becslések szerint is lényegesen magasabb az orosz jelenlét Ukrajnában, mint amellyel az orosz erők tavaly februárban elkezdték Ukrajna megszállását. Az orosz katonák zöme Kelet-Ukrajnában koncentrálódik.

A következő tíz napban újabb hatalmas invázióra számítunk

– mondta a Foreign Policynek egy ukrán katonai tisztviselő, aki névtelenséget kérve beszélt hírszerzési kérdésekről. A hétvégén Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter azt mondta, hogy az orosz hadműveletek megugrására számít az invázió közelgő, február 24-i évfordulója közeledtével.

Háborús veszteségek

Mivel az orosz erők a háború első hónapjaiban jelentős veszteségekkel küzdöttek, a Kreml ősszel részleges mozgósítást jelentett be, hogy mintegy 300 000 új katonát vezényelhessenek be. A toborzás kaotikus jellege és az újoncoknak nyújtott kiképzés hiánya ellenére a mozgósítási erőfeszítés a jelek szerint nagy sikert aratott, mivel elegendő csapatot telepítettek ahhoz, hogy feltartóztassák Ukrajna előrenyomulását – bár az orosz erők számára pusztító veszteségekkel járt ez. Amerikai és nyugati tisztviselők mostanra úgy becsülik, hogy csaknem 200 000 orosz katona halt meg vagy sebesült meg a harcokban – írta meg a The New York Times a múlt héten.

„Az újoncok kiképzése és felszerelése is lényegesen hiányosabb, mint Moszkva tavaly februárban a határon túlra küldött eredeti inváziós erőié. Sok esetben a szovjet Vörös Hadsereg által kedvelt taktika, az emberhullámok, amelyet a támadások végrehajtására használtak a nyílt terepen való átkelésnél, miközben az ukrán erők heves tűz alá kerültek” – mondta Dara Massicot, a Rand Corporation orosz katonai elemzője.

Oroszország nyers támadásai, bár nem a legkifinomultabbak, megviselik az Ukrán Fegyveres Erőket, amelyeknek most sokkal sűrűbb orosz jelenléttel kell megküzdeniük.

Sok olyan összetevő, amely lehetővé tette a sikeres ukrán ellentámadást Harkivban, már nincs jelen. A vonalak vastagabbak. Elaknázták őket. Beásták magukat

– mondta Massicot.

(Borítókép: Romeltakarítást végző mentők 2023. január 15-én az ukrajnai Dnyipróban. Fotó: Taras Ibragimov / Suspilne Ukraine / JSC UA:PBC / Global Images Ukraine / Getty Images)