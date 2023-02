Megvan Donald Trump első kihívója

Néhányan Amerikára néznek és sebezhetőséget látnak. A szocialista baloldal a történelem átírására lát lehetőséget. Kína és Oroszország erősödik. Azt hiszik, hogy zaklathatnak [bullying], rugdoshatnak minket. De azt tudni kell rólam, hogy nem tűröm a zaklatókat. Ha visszarúgsz, jobban fáj nekik, ha magas sarkút viselsz

– ezekkel a gondolatokkal zárta Nikki Haley egykori dél-karolinai kormányzó és ENSZ-nagykövet azt a Twitterre feltöltött videóját, amelyben bejelentette:

2024-ben elnökjelöltként szeretne visszatérni a Republikánus Párt élére.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! * ** pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

Ezzel Haley a második republikánus politikus, aki bejelentette indulási szándékát, eddig csak az egykori elnök, Donald Trump tett így.

Indiai bevándorlók gyereke, aki egészen az ENSZ-ig vitte

Az 51 éves Nikki Haley egyébként már régóta hangoztatta, hogy az amerikai politikának meg kell újulnia és szerinte ezt egy generációváltással kell kezdeni – utóbbit a mostani Twitter-posztjában is kiemelte.

Haley először 2004-ben lépett be a politikába, amikor szülőállamában, Dél-Karolinában indult el egy képviselői helyért az állami törvényhozásba, majd 2010-ben már az állam legnagyobb pozíciójáért, a kormányzói székért küzdött meg.

Mindkét választáson jól beágyazott inkumbens republikánusokkal szemben sikerült győzedelmeskednie, majd a választáson a demokrata jelölteket is felülmúlta.

A kormányzói posztot – amit egyébként először viselt nő Dél-Karolinában – egészen 2017-ig töltötte be, amikor Donald Trump kedvéért lemondott mandátumáról, hogy helyette az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete legyen.

Haley-t nemzetközileg leginkább utóbbi posztjáról ismerik: az ENSZ-ben két éven keresztül védte Trump külpolitikai döntéseit, de mindig is egy Trump-barát politikusnak számított: azon republikánusok közé tartozott, akik nyilvánosan ellenezték, hogy az elnököt alkotmányos vád alá helyezzék a Capitolium ostroma miatt, annak ellenére, hogy az ostrom kapcsán egyébként Halley úgy nyilatkozott, a történelem keményen fogja majd megítélni az elnök tevékenységét.

Szakpolitikai kérdésekben egyébként sokat védte Trumpot, sőt,

a legtöbb esetben egyet is értett a korábbi elnökkel, így érdekes lesz majd, hogy az előválasztás során hogyan próbálja majd magát pozícionálni.

Elképzelhető, hogy egy kicsit moderáltabb jelöltnek mutatja magát, hogy így szélesebb réteget tudjon megszólítani, de az is elképzelhető – és a videóban használt retorikája alapján valószínűbb –, hogy Trump választóit, az ún. MAGA-szavazókat (Make America Great Again) próbálja átcsábítani, hogy velük behúzhassa az elnökjelöltséget.

Indulásának hivatalossá tételével egyébként komoly versenyelőnyre tehet szert Haley, hiszen így könnyebben tud pénztgyűjteni és a sajtó is többet foglalkozik majd vele az elkövetkezendő időszakban, és ő már most próbálja kihasználni a rivaldafényt: a New York Times értesülései szerint szerdán először szülőállamában, Dél-Karolinában tart gyűlést, de még aznap New Hampsire-be utazik ugyanilyen célból, csütörtökön pedig már Iowában tart kampányrendezvényt – utóbbi két állam amiatt fontos, mert az előválasztás mindig Iowában kezdődik, amit New Hampshire követ.

A jövő februárban kezdődő republikánus előválasztás egyébként kemény küzdelemnek ígérkezik: mivel Trump politikai pozíciója a jobboldalon a tavalyi félidős választások után megrendült, amiért az általa kiválasztott jelöltek alulmaradtak a demokratákkal szemben,

így egy nyílt, nagyon kiélezett verseny várható a leendő elnökjelölt-aspiránsok között.

A Republikánus Párt vezetése egyébként nagyon örülne, ha nem Trump lenne az elnökjelölt: mint azt a héten a magyarázócikkünkben kifejtettük, a párt tisztában van vele, hogy Trumppal képtelenek lennének elhódítani az elnöki széket a demokratáktól és visszaszerezni a többségüket a Szenátusban.

(Borítókép: Nikki Haley 2023. január 20-án. Fotó: Theo Wargo / Getty Images)