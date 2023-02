Szándékosan ölhetnek civil önkénteseket az oroszok Bahmutban

A The New York Times szerint egy szándékosan végrehajtott precíziós csapás ölhette meg Pete Reed amerikai orvost, aki önkéntesként dolgozott Bahmut városában. A csapás túlélői azt mondták, hogy az orosz hadsereg következetesen alkalmazza ezt a taktikát, hogy megfélemlítsék a sebesülteket ellátó civil önkénteseket.

Pete Reed haláláról másfél hete számoltunk be, a hír nagy visszhangot keltett a nemzetközi sajtóban is. A The New York Times azóta hozzájutott egy, a támadásról készült videofelvételhez is.

Az amerikai lap a videó alapján arra a következtetésre jutott, hogy az oroszok szándékosan hajtották végre a támadást az ellen a csoport ellen, amelynek Pete Reed a tagja volt (azt nem tudni, hogy az oroszok ismerték-e az önkéntes személyazonosságát). A támadásról készült, lassított videófelvétel itt tekinthető meg:

Szakértők szerint az akciót egy Kornet tankelhárító rakétával hajtották végre, méghozzá Bahmutnak azon a részén, ahol aktív harci cselekmények zajlanak, és amely ellen gyakran intéznek tüzérségi támadásokat az oroszok.

Az önkéntesek több járművel érkeztek a helyszínre, és ezek többségén látható volt, hogy civil célpontokról van szó (az egyik kocsin nagyon tisztán kivehető volt a Nemzetközi Vöröskereszt jele).

A helyzetet némiképp bonyolítja az, hogy a fehér Mercedes-Benz kisbuszon (amely a becsapódó rakéta célpontja volt) nem volt megkülönböztető jelzés, miközben az egyik önkéntes orvos egy katonai öltözethez hasonló, rejtőszínes ruházatot viselt a közelben.

Nyilatkoztak a túlélők, szerintük Oroszország direkt csinálta

A The Wall Street Journal-nek nyilatkoztak azok a norvég és észt önkéntesek, akik Pete Reeddel együtt szenvedték el a bahmuti rakétatámadást, de túlélték az akciót.

Mint mondták, a rakéta becsapódása után azonnal fedezéket kerestek, mivel a következő másodpercekben több másik tüzérségi lövedék is becsapódott a közelükben. Ezután szembesültek azzal, hogy Reed – aki közvetlenül a kisbuszt mellett állt –, életét vesztette.

Az önkénteseket azt is elmondták, hogy

szerintük Oroszország direkt hajt végre ilyen csapásokat, azért, hogy megfélemlítse az ukrán sebesültek segítségére érkező civil önkénteseket.

Mint mondták, ehhez a csapáshoz hasonlóakra már korábban is volt példa az ukrajnai háborúban. Az oroszok által alkalmazott taktika lényege az, hogy először tüzérségi támadást intéznek egy pozíció ellen, utána várnak egy keveset – azért, hogy a sérültek segítségére siethessenek az önkéntes orvosok –, majd amikor megérkeznek, akkor újra lecsapnak ugyanarra a helyszínre.

Láttak minket, és határozottan arra vártak, hogy az orvosok is megérkezzenek. Direkt lőttek a civil járművekre

– mondta az egyik norvég önkéntes a The Wall Street Journal-nek. Szerintük a szándékosságot bizonyítja az is, hogy a rakéta becsapódása után újabb tüzérségi lövedékek is érkeztek, amelyeknek célja az lehetett, hogy a túlélőkkel végezzen. Megjegyzendő, hogy Oroszországot már 2015-ben a szíriai polgárháborúban (amelyben a kormányerők oldalán avatkozott be) is azzal vádolták meg, hogy szándékosan alkalmazza ezt a taktikát a Szíriában önkénteskedő civilek ellen.

A WSJ cikkéből az is kiderült, hogy Pete Reed az utóbbi években Irakban is önkénteskedett, és rengeteg embernek segített – nemcsak a civileknek, hanem akár még az Iszlám Állam harcosainak is. Mint egyik munkatársa mondta: őt nem érdekelte, hogy ki melyik oldalon áll, egyszerűen ellátta azokat, akiknek ellátásra volt szüksége. Reed felesége – aki Irakban fotóriporterként dolgozott –, a WSJ-nek azt nyilatkozta, hogy az efféle csapások „nagyon gyakori taktikának számítanak szinte minden háborúban”.

