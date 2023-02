Az ukránok nagyon várják, hogy Orbán Viktor Kijevbe menjen

Ihor Zsovka a Szabad Európa ukrajnai oldalának adott interjúban erősítette meg az értesülést, amely szerint Orbán Viktort meghívták Kijevbe az Európai Tanács múlt heti csúcstalálkozóján, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett (magyar részről pedig Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke).

Az ukrán elnök hivatalának vezetőhelyettese azt is elmondta, hogy a találkozón Orbán Viktor az elsők között ment oda Zelenszkijhez, hogy kezet rázzon vele. Mint mondta, Orbán és Zelenszkij arról beszéltek egymással, miként lehetne megvalósítani Ukrajna integrálását az Európai Unióba, és ebben a témában Orbán Viktor „konstruktív” véleményt fogalmazott meg.

Ihor Zsova szerint a csúcstalálkozón

az ukrán elnök többször is meghívta Orbán Viktort, hogy jöjjön Ukrajnába, Kijevbe. Hogy üljünk le egy asztalhoz, és beszéljünk meg mindent, beleértve azt is, ami Magyarországot aggasztja. Készen állunk arra, hogy ismertessük álláspontunkat e problémák megoldásával kapcsolatban

– mondta az ukrán elnök hivatalának vezetőhelyettese az interjúban.

Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy Magyarország továbbra sem szándékozik katonai segítséget nyújtani Ukrajnának, majd kitért arra is, hogy Orbán és Zelenszkij már többször beszélt egymással telefonon – a háború előtt és az invázió kezdete után is –, de szükség lenne arra, hogy személyesen is leüljenek tárgyalni.

Ha a kormányfő valóban elmegy Kijevbe, akkor jó eséllyel szó esik majd a kárpátaljai magyarokat érő atrocitásokról is, amelyeknek az ügyében a kormány nemrég nemzetközi segítséget kért.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog tárgyalásuk után Brüsszelben 2023. február 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)