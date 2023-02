Négytagú lengyel család vesztette életét egy amerikai lövöldözésben

Meghalt két felnőtt és két gyermek egy lövöldözésben vasárnap az egyesült államokbeli New Jersey államban – jelentették a helyi hatóságok. Közölték azt is, hogy egy lengyel származású családról van szó. A feltételezések szerint a férfi lelőtte feleségét és gyermekeit, majd magával is végzett.

A helyszínre érkező rendőrök három holttestet találtak a helyszínen, Liden városában. A negyedik személyt – egy tizenéves fiút – kritikus állapotban szállították a newarki egyetemi kórházba – írja a polsatnews.pl.

Nem sokkal később Derek Armstead, Linden polgármestere bejelentette, hogy a fiú meghalt. A New York-i lengyel főkonzul később megerősítette, hogy az áldozatok lengyelek.

Lindenben sok lengyel él. Az egész közösséggel együtt osztozunk a fájdalomban. Mindannyiunkat megrázott ez a tragédia

– írta.

