Donald Trump azzal dicsekedett, hogy jobban ismeri a Meki étlapját, mint bárki más

Az egykori amerikai elnök szerdán egy kisiklott vonat helyszínén tett látogatást. Az incidens következtében súlyosan káros anyagok kerültek a levegőbe.

A terepszemle után Donald Trump nagy felhajtás közepette besétált a gyorsétterembe, hogy „szép választékot” rendeljen magának. A volt elnök, miután belépett az étterembe, azt mondta, hogy csapata meghívja egy ebédre a tűzoltókat és a többi jelenlévőt.

viccelődött Donald Trump, miközben a McDonald’s alkalmazottjaival csevegett – írja az Independent.

