A vadászpilóta még készített egy szelfit, majd habozás nélkül lőttek

A képen jól látható a léggömb titokzatos, ezüstfehér gömbje az alatta lógó panelekkel, de a repülőgép árnyéka is tisztán kivehető. A szelfit a pilóta készítette, amikor a repülő objektum nagy magasságban belépett az Egyesült Államok légterébe.

News: DoD has released a selfie taken in the cockpit of a U-2 spy plane, as an airman flew above the Chinese surveillance balloon shot down by the US military earlier this month.



CNN first reported the existence of the selfie. pic.twitter.com/4TBsBnFdk4