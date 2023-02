Az amerikai nagykövet üzent Orbán Viktornak: Nem létezik semmiféle „béketábor”

David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete az ukrajnai háború egyéves évfordulóján videóüzenetet intézett a magyarokhoz. Ebben úgy fogalmazott, az ukránok megérdemlik a világ teljes körű támogatását. A nagykövet Orbán Viktor megjegyzésére is reagált.

Az amerikai nép továbbra is kiáll Ukrajna mellett a szabadság és a demokrácia elleni orosz támadással szemben – üzente Budapestről David Pressman. „Ahogy évtizedek óta tesszük, szövetségeseinkkel és partnereinkkel és most Ukrajna bátor népével együtt, az Egyesült Államok továbbra is ki fog állni Ukrajna békéje, szabadsága és területi egysége mellett, ameddig csak szükséges” – szögezte le a nagykövet.

Pressman szerint elismerés illeti azokat, akik több mint ötmillió menekültet fogadtak határaikon, köztük Magyarországon is. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége emlékeztetett arra, hogy évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország a „béketábor” része.

Nem létezik azonban sem »béketábor«, sem »háborús tábor«. Csak Oroszország létezik, és vele együtt azok, akik nem ismerik el Oroszország felelősségét a háború folytatásában

– vélekedett David Pressman.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor évértékelő beszédében több amerikai tisztviselőt is megnevezett. „Elmulasztotta azonban megemlíteni annak a személynek a nevét, aki egyedüliként vethet véget ennek az értelmetlen háborúnak. Ez pedig nem más, mint Vlagyimir Putyin” – fűzte hozzá a nagykövet.

Washington aggódva figyeli a magyarországi fejleményeket

Pressman a The New York Timesnak adott interjúban kifejtette, hogy szerinte a magyar kormány által ellenőrzött média „rutinszerűen terjeszti a Kreml dezinformációját és Amerika-ellenes retorikáját, és ez aggasztó az Egyesült Államok számára”. Ezután arról beszélt, hogy a magyar tisztviselőkkel való találkozók általában civilizált és pragmatikus hangvételűek, de gyakran azzal kezdődnek, hogy a vendéglátó azt mondja: „Nagykövet úr, örülök, hogy megismerhetem. Tudom, hogy a nemek közötti progresszív kérdésekről szeretne beszélni”.

A nagykövet szerint a magyarok nem oroszbarátok

Minden pártpolitikai zaj és civakodás ellenére az ukrajnai háború új megvilágításba helyezte a Magyarország és NATO-szövetségesei közötti kapcsolatok fontosságát, mondta Pressman, aki szerint a magyarok „nem Oroszországban és Kínában látják a jövőjüket”.

„Azt hiszem, Európával, a Nyugattal és az Egyesült Államokkal látják a jövőjüket. Ez egy igazán pozitív alap, amelyre bátran építhetünk. Nem azért vagyok itt, hogy megzavarjam vagy megszakítsam a magyar–amerikai diplomáciai kapcsolatokat. Azért vagyok itt, hogy helyrehozzam azokat. És van mit helyrehozni” – nyilatkozta a nagykövet.

(Borítókép: David Pressman. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)