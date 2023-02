Riadót fújt a finn védelmi minisztérium az oroszok miatt

A kérelmezők azt írták, hogy „szabadidős vagy rekreációs célokra” szeretnék használni az épületet, és mindannyian ugyanazt az elérhetőségi e-mail-címet és utcai címet adták meg: egy jellegtelen külvárosi lakóház Oroszország második legnagyobb városában, Szentpéterváron.

A finnek a háború óta gyanakvóbbá váltak

Két hónappal később a finn védelmi minisztérium nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva megakadályozta a vásárlást – ez volt az első alkalom, hogy ilyen érvelést alkalmaztak, mióta tart az ukrajnai háború.

A hatóságok problémája a következő volt: az épület egy kőhajításnyira volt a Niinisalo Garrison katonai komplexumtól, amely a hadsereg kiképzőközpontja a honvédség és a tengerentúli műveletekre kijelölt csapatok számára. Tavaly májusban ott bonyolították le a NATO közös kiképzési gyakorlatát, amely a páncélos dandárok felkészültségét tesztelte.

Juhani Tuori finn ingatlanügynök elmondta, hogy hallott a tervezett üzletről, és elmondása szerint furcsának is találta azt. Tuori hozzátette, hogy már korábban is részt vett az idősek otthonának eladásával összefüggő értékesítési kísérletekben, de ezúttal őt nem vonták be az ügybe.

A finn kormány közleményében azt írta, hogy a bizniszt azért utasították el, mert Kankaanpää városa „különleges szerepet” játszik Finnország nemzetvédelmének biztosításában.

Most, hogy az orosz hadsereg ukrajnai agressziója egyre fokozódik, Oroszország katonai hírszerző szolgálata, a GRU egyre inkább aktívvá válik Európa-szerte – az orosz ingatlanvásárlásokat ezért sokkal nagyobb szkepticizmussal szemlélik, mint korábban – írja a Politico.

Finnország – amelynek Oroszországgal közös határa mintegy 1340 kilométer hosszú – különösen sebezhetőnek látja magát a titkos orosz titkosszolgálati műveletekkel szemben, és sokkal nagyobb érdeklődést kezdett tanúsítani az iránt, hogy az oroszok milyen ingósákokat szeretnének megvásárolni az országban.

A védelmi minisztérium 2020-ban kapott jogosítványokat arra, hogy megakadályozza az oroszoknak és más, az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen kívüli állampolgároknak történő ingatlaneladásokat, de a Kankaanpää-ügy előtt nemzetbiztonsági okokból még soha nem élt velük – közölte a lappal a minisztérium szóvivője.

A finn védelmi minisztérium azt mondta, hogy a vevők többször megváltoztatták a történetüket azzal kapcsolatban, hogy mire kívánják használni az épületet. Magyarázatuk „nem volt hiteles” – jelezte a tárca.

(Borítókép: Szentpétervár. Fotó: Getty Images)