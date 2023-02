Óriási profitot termelt egy Oroszországban ragadt osztrák bank

Az európai bankszektorról készült éves összesítésből kiderült, hogy a Szovjetunió összeomlása miatt az orosz piacon jelen lévő Raiffeisen-bankcsoport nyereségének

nagyjából fele a moszkvai leányvállalatától származott, míg ez a háborút megelőző évben csak 30 százalékot tett ki.

A Moody’s az elemzésében ugyanakkor megjegyzi, a számok emelkedésében a rubel erősödése is közrejátszott.

Egy éve, miután megindította Putyin az offenzívát Ukrajna ellen, a nyugati cégek igyekeztek mielőbb elhagyni Oroszországot, félve az ottani üzleti tevékenység folytatásának hírnevükre gyakorolt hatásától és a jogi kockázatoktól. Ám a Raiffeisen az országban rekedt – írja a Financial Times. Hozzáteszik:

Putyin rezsimje megtiltotta, hogy az osztrák pénzintézet távozzon az orosz oligarchák nagyjából 20 milliárd eurós befektetéseivel.

Az amerikai gazdasági lap ismerteti, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia idejére visszanyúló bank, amely gyakorlatilag mindenütt jelen van Európában, a 2022-es évéről szóló jelentésében 3,6 milliárd eurós nyereségről számolt be, míg 2021-ben ez az összeg 1,4 milliárd eurót tett ki; a 2,2 milliárd eurós többlet pedig az oroszországi és fehéroroszországi piacokról származik.

„Egyrészt nagyon jó eredményeket értünk el, másrészt óriási problémáink vannak” – mondta Johann Strobl vezérigazgató, rámutatva arra, hogy az invázió előtti február csúcs óta részvényeik 40 százalékot estek.

Vizsgálják oroszországi működésüket

A múlt héten Strobl aggodalmai beigazolódtak, amikor felröppent a hír, hogy az amerikai pénzügyminisztérium vizsgálja a Raiffeisent annak orosz üzletága miatt, ugyanakkor semmiféle jogsértésre nem utaltak. A bank képviselője akkor kijelentette, hogy maradéktalanul együttműködnek a hatóságokkal.

A Raiffeisen mellett több nyugati vállalkozás is Oroszországban maradt, köztük olyan bankok is, mint az HSBC, a Barclays és a Bank of America.

Moszkva és a Nyugat közötti a pénzforgalom lebonyolításában az osztrák pénzintézet nagy szerepet játszik, ennek 40-50 százaléka hozzájuk köthető

– árulta el a Financial Timesnak a bank vezető tisztségviselője.

A Raiffeisen szóvivője hangsúlyozta, hogy a bank maradéktalanul eleget tesz az EU és az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni szankcióinak, de nem kívánt többet hozzátenni az üzemeltetésükkel kapcsolatban.

A lap az elemzésben emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió felbomlása után a nyugati pénzintézetek közül elsőként az osztrák bank lépett be az orosz piacra, ezzel az időnyereséggel gyors terjeszkedésbe kezdett, majd 2006-ban felvásárolta az orosz Impex Bankot és annak 200 fiókját.

A Raiffeisen Bank nem egy kolbászos, amelyet egy hét alatt be lehet zárni

– mondta az ukrán háború kitörése után márciusban újságírói kérdésre Johann Strobl vezérigazgató, miután sorra jelentették be nyugati cégek, hogy kivonulnak az offenzívát indított országból.

Mindennek ellenére fontolgatják a távozást

A Kreml az ő esetükben a pénzmozgásukat beszabályozó, azonnali rendelkezésekkel lépett fel: megtiltották a leányvállalatoknak az osztalékok kifizetését, valamint a kormány jóváhagyása nélkül az orosz leányvállalatok eladását. Ráadásul ezek értékét is a helyi hatóság határozza meg, amely 50 százalékos engedményt kaphat a vételárból. Az eladó dönthet úgy, hogy több éven keresztül részletekben kapja meg a pénzt, vagy a tranzakció értéke 10 százalékának megfelelő „önkéntes adományt” tesz közvetlenül az orosz kormánynak – ismerteti a lap. Hozzáteszik:

egyes nyugati vállalkozások már nyilvánosan elismerték, hogy a helyzet azt jelenti, nincs remény a távozásra.

A Raiffeisen az invázió kezdete óta mintegy három tucat nagy orosz ügyféllel szakította meg kapcsolatait. Az elmúlt évben 30 százalékkal csökkentette az orosz vállalkozásoknak nyújtott hiteleit, ami a menedzsment szerint figyelemre méltó eredmény.

A Raiffeisen orosz leányvállalatának könyv szerinti értéke 4,1 milliárd euró. Két magas rangú nyugati bankár, aki megpróbált tárgyalni a nyugati bankok kilépéséről, azt mondta, hogy a könyv szerinti érték 0,2-szeresét meghaladó összegű felvásárlási ajánlat nagyon valószínűtlen.

A Raiffeisen igyekezett megnyugtatni részvényeseit. Még ha le is írja orosz üzletét – közölte a befektetőkkel –, továbbra is 13,5 százalékos lesz az alapvető tőkemegfelelési mutató – a bank mérlegének létfontosságú mutatója –, ami kényelmesen meghaladja a szabályozók által megkövetelt minimumot.

(Borítókép: A Raiffeisen Bank Moszkvában. Fotó: Christian Charisius / picture alliance / Getty Images)