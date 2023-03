Zardari: Senkinek nem áll érdekében egy újabb végtelen háború

Pakisztán történelmileg jó kapcsolatot ápol Oroszországgal, ezt kihasználva a nehéz időkben is igyekeznek szélesíteni a két ország közötti gazdasági együttműködések körét – mondta a Magyar Nemzetnek Bilaval Bhutto Zardari pakisztáni külügyminiszter. Ugyanakkor Ukrajnával is kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszenek, tárgyalt is kijevi kollégájával – tette hozzá.

„Egy újabb végtelen háború senkinek nem áll érdekében. Az oroszoknak, az ukránoknak, az európaiaknak, az amerikaiaknak és a fejlődő világnak sem!” – mondta a Szijjártó Péter magyar külügyminiszter meghívására idelátogató politikus.

Infláció, élelmiszer- és energiahiány

Az inflációt tekintve Zardari a magyar kormány által sokszor hangoztatott narratívát látja érvényesnek Pakisztánra nézve is.

Tapasztaljuk, hogy az ukrajnai háború miatt elszállt az infláció. Megérezzük az élelmiszer- és energiahiányt,

hiszen Ukrajnából gabonát importáltunk, a közel-keleti energiaforrásokra pedig bejelentkezett a Nyugat, jócskán felhajtva az árakat.

A külügyminiszter hangsúlyozta: Pakisztán is a mielőbbi békét sürgeti, hiszen az afganisztáni háború által tisztában vannak vele, milyen egy háború sújtotta ország szomszédjának lenni. „A saját bőrünkön tapasztaltuk a szomszédunkban dúló legutóbbi végtelen háború hatásait, sőt még mindig érezzük következményeit. Mikor a NATO otthagyta Afganisztánt, a keletkező vákuumot terrorcsoportok használták ki, és az egyszer már legyőzött terrorizmus visszatért Pakisztánba is.”

Belefáradtunk, hogy a gazdaságot megtépázó koronavírus-járvány után most az ukrajnai háború hatásaival kell megküzdeni

– fogalmazott.

A kivonulással nem oldódtak meg a gondok

Zardari a NATO-csapatok Afganisztánból való kivonulásával és a talibán kormányzással kapcsolatban megjegyezte: reméli, hogy a világ többi része is megérti, hogy „azzal, hogy összepakoltak és elmentek, a probléma még nem oldódott meg”.

„Az új afgán vezetés még a tárgyalásokkor tett bizonyos ígéreteket a Nyugatnak, sőt a saját népének. Például hogy a kormányban mások is szerepet vállalhatnak, hogy a nők tanulhatnak, és ami a legfőbb, hogy nem engedik, hogy területükön terrorszervezetek működjenek. Bő egy évvel Kabul eleste után még mindig várjuk, hogy az új afgán kormány megvalósítsa ezeket” – emlékeztetett.

(Borítókép: Bilaval Bhutto Zardari pakisztáni külügyminiszter a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a minisztériumban 2023. február 22-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)