„Emlékeztetünk mindenkit, hogy az ilyen szenzációhajhász és pánikkeltő információk pontosságát leginkább a hivatalos források megkérdezésével lehet ellenőrizni” – közölte a minisztérium február 28-án.

Moldova az EU- és NATO-tag Románia, illetve Ukrajna között fekszik, utóbbival 1200 kilométeres közös határa van. Oroszország több mint ezer katonát állomásoztat Moldova szeparatista régiójában, a Dnyeszter Menti Köztársaságban − írta meg a Szabad Európa.

Oroszország arról kezdett el beszélni, hogy Ukrajna a Dnyeszter Menti Köztársaság megszállását tervezi, és ezzel felkeltette a gyanút, hogy ugyanúgy ürügyet keres a szeparatista régió annektálására, ahogy 2014-ben tette a Krím félszigettel.

Maia Sandu, Moldova Nyugat-barát elnöke és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett: Moszkva destabilizáló akciókat tervez az országon belül, hogy igazoljon egy Dnyeszter Menti Köztársaság felől érkező orosz inváziót, amely Moldovát az Ukrajna elleni orosz támadások felvonulási területévé változtathatja.

A Twitter ellenőrzött jelölését viselő Geoinsider nevű fiók február 26-án közzétett egy fotót, amely állítólag a moldovai határ felé vonuló román csapatokat ábrázolja.

A képaláírás így szólt:

Románia légvédelmi rendszereket telepített a moldovai határra. Román katonai harckocsikat és páncélozott járműveket is elhelyeztek a határon.

A bejegyzést azóta törölte az állítólag az Egyesült Államokban, Massachusetts államban található oldal, amely „geopolitikai és katonai híreket közöl a világ minden tájáról”.

A románok a háború kezdete óta az álhírek egész hullámával találkoznak

Mindazonáltal több tucat Twitter-felhasználó több százszor is megosztotta a hírt, és néhányan azt is állították, hogy a román csapatok már át is keltek Moldovába.

A Szabad Európának adott nyilatkozatában Constantin Spinu, a védelmi minisztérium szóvivője minden állítást visszautasított, és közölte, hogy

semmiféle változás nem történt a román erők és légvédelmi rendszerek elhelyezésében.

Moldova nagy része Romániához tartozott a második világháborúig, mielőtt a Szovjetunió megszállta, és szovjet tagköztársaságot csinált belőle.

Spinu azt mondta a Szabad Európának, hogy a román hadsereg álhírek egész hullámával szembesült az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta, több bejegyzés nagyon gyorsan terjed. Közölte, hogy a védelmi minisztérium létrehozta saját, hamis hírek elleni platformját Inforadar néven, hogy hiteltelenítse a hamis állításokat.

A minisztérium február 27-én külön közölte, hogy a közösségi oldalakon közzétett fotók valójában a 2002. december 1-jei nemzeti ünnepi katonai parádén készültek Gyulafehérváron. A háttérben például a városi stadion is látható.

Két külföldi állampolgárt utasítottak ki Moldovából

Moldova hírszerző ügynöksége még hétfőn közölte, hogy két, magát turistának kiadó külföldi állampolgárt utasított ki az országból, és tíz évre el is tiltotta őket a visszatéréstől, miután Moldova destabilizálására irányuló „felforgató akciókban” érték tetten őket − közölte a Szabad Európa.

A Hírszerző és Biztonsági Szolgálat, a SIS közleménye szerint a páros adatokat és információkat gyűjtött „az ország belpolitikai helyzetének destabilizálására irányuló terv végrehajtása érdekében”, hogy „erőszakos változást” idézzen elő Moldova alkotmányos rendjében.

A SIS nem közölte, hogy a külföldi állampolgárok mikor és honnan érkeztek Moldovába, és kiknek dolgozhattak.

Az ügynökség szerint a páros felforgató akciókat hajtott végre, így „kormányhivatalokban és a kritikus infrastruktúra közelében lévő különböző helyszíneken végeztek megfigyeléseket egy politikai technológiai és társadalommérnöki szakértőkből álló külföldi konspiratív hálózathoz tartozó csoport árnyékában”.

A SIS hozzátette, hogy a külföldi állampolgárok aktívan figyelték és dokumentálták a moldovai társadalmi és politikai folyamatokat, köztük a tiltakozásokat, amelyeket „bizonyos politikai erők szerveztek a fővárosban”.

Újabb oroszpárti tüntetés volt az országban

Ismét több ezer oroszpárti tüntető demonstrált kedden Moldovában a Nyugat-barát kormány ellen, az állampolgárok téli energiakiadásainak átvállalását és azt követelve, hogy „ne vigyék háborúba az országot” − közölte az MTI.

A Chisinauban megtartott tiltakozó megmozdulást az oroszbarát Sor Párt szervezte, amelynek hat képviselője van a 101 fős törvényhozásban. A tüntetők moldovai zászlók alatt vonultak fel, az államfő lemondását követelve. „Maia Sandu mondjon le!”, „Le a diktatúrával!” − skandálták.

Az ország minden részéből szállítottak autókon és buszokkal tüntetőket a fővárosba, ahol helyenként közlekedési dugók alakultak ki, miután az esemény biztosítására kirendelt rendőrök ellenőrizték a városba belépő járműveket. Az orosz érdekek kiszolgálása miatt az amerikai külügyminisztérium szankciós listáján szereplő Ilan Shor szökésben lévő oligarcha, a Sor Párt elnöke a „békés tüntetés akadályozásával” vádolta meg a rendőröket.

Ez két hét alatt már a második Chisinauban tartott kormányellenes megmozdulás, amely okán fokozódnak az aggodalmak az Ukrajnával szomszédos ország destabilizálását célzó kísérletek miatt. Február 13-án Maia Sandu azzal vádolta meg Moszkvát, hogy meg akarja buktatni a kormányt, hogy eltérítse a majdani európai uniós csatlakozás útjáról. Oroszország hevesen tagadta a vádakat.

A Sor Párt tüntetéssorozatot kezdeményezett, amely megrengette a június óta uniós tagjelölt országot, amely súlyos energiaproblémákkal küzd, amióta Moszkva drámaian csökkentette a földgázszállításokat. A moldovai kormány az alkotmánybírósághoz fordult, hogy tiltsa be a Sor Pártot. A korrupcióellenes ügyészség szerint a tiltakozásokat részben orosz pénzből finanszírozzák.

(Borítókép: NATO-tagországok hadgyakorlata a romániai Nagysink közelében 2022. november 25-én. Fotó: Andrei Pungovschi / Bloomberg / Getty Images)