Felszámolná az éhezést Kim Dzsongun

A KCNA állami hírügynökség beszámolója szerint Kim a kormányzó Koreai Munkáspárt központi bizottságának ülésén szólította fel a gazdálkodókat a gabonatermelés növelésére, és figyelmeztette őket, hogy minden körülmények között teljesítsék az idei célokat − írta meg az MTI.

Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy kormánya „stratégiai” fontosságúnak tekinti a mezőgazdaság fejlesztését. Mint fogalmazott: „A vidékfejlesztés gigászi, hosszú távú céljainak eléréséhez meg kell erősíteni a mezőgazdasági ágazat feletti pártirányítást, és javítani kell a párt vidéki munkáját.”

Kim Dzsongun arra is figyelmeztetett, hogy „meg kell őrizni az egyensúlyt a gazdálkodás egészéért való felelősségvállalásban”, és a mezőgazdasági hozamok növelésének fontosságát is kiemelte. A négynapos ülésen az ország pénzügyi alapjainak megerősítésével és a banki tevékenység fejlesztésével is foglalkoztak.

Az ország közel fele alultáplált

Az atomfegyverprogramja miatt is elszigetelődött országnak a természeti katasztrófák és rosszul működő gazdasága miatt hosszú ideje szüksége van a külföldről érkező élelmiszersegélyekre. Emellett a koronavírus-járvány is súlyos csapást mért az országra.

Dél-koreai szakértők szerint az észak-koreai élelmiszerválság egyre súlyosabb méreteket ölt. Becslések szerint legalább egymillió tonna gabona hiányzik, ez az ország éves szükségletének közel 20 százaléka.

Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint a 25,9 millió lakosú Észak-Koreában mintegy 10,7 millió ember alultáplált.