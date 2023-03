Honnan tudhatjuk, hogy megtámadott minket az agyevő amőba?

Az egészségügyi minisztérium február 23-án sajtóközleményben erősítette meg a halálesetet, de az áldozatról nem közölt részleteket. A tárca fokozott elővigyázatosságra intette a Charlotte megyei lakosokat, írja a Sky News.

Az agyevő amőba az orron keresztül jut be a szervezetbe, majd az agyba vándorol, ahol elpusztítja az agyszövetet, és pusztító fertőzést okoz. Ugyanez történhetett most is, az elhunyt minden bizonnyal elsődleges amőbás meningoencephalitisszel fertőződött meg, ami a halálához vezetett.

Ezek a tünetek

A kórokozó elsősorban tavakban, folyókban és melegvizes forrásokban érzi jól magát, de akár az úszómedencékben és kutakban is megtelepedhet. Aki megfertőződik, rövid időn belül ágynak dől.

A tünetek közé tartozik

a fejfájás,

a láz,

a hányinger,

az egyensúlyvesztés,

a tájékozódási zavar,

a görcsök és

a merev nyak.

A csapvizet legalább egy percig kell forralni és hűteni arcmosás előtt, javasolták az egészségügyi tisztviselők.

A hasonló fertőzések ritkák a tengerentúlon, a hivatalos adatok szerint tavaly mindössze három megerősített eset fordult elő az Egyesült Államokban.