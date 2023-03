Megfenyegette Putyinékat a Wagner-csoport vezetője

Jevgenyij Prigozsin az utóbbi hetekben számos alkalommal kritizálta az oroszok legfelsőbb hadvezetését amiatt, hogy a Wagner-csoport nem kap elegendő lőszert és támogatást, aminek drasztikus következményei vannak rájuk nézve.

A Wagner-vezér a minap Bahmut környékéről jelentkezett be egy drámai videóval, amelyben elesett ukrán katonák holtteste volt látható. Akkor azt mondta, hogy a győzelem küszöbén állnak Bahmutnál, és hamarosan elfoglalhatják a várost.

Úgy fest, hogy az előző videóval Prigozsin nem érte el a célját, ugyanis azóta egy újabb felvételt tett közzé – és teljesen mást is mondott. Most ugyanis a Wagner-vezér burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha az orosz hadvezetés nem teljesíti a követeléseiket, akkor akár vissza is vonulhatnak Bahmutból.

„Ha a Wagner most visszavonul Bahmutból, akkor az egész front összeomlik” – mondta Prigozsin a videóban. Azt is hozzátette, hogy ha ez megtörténne, akkor az ukránok még a Krím félszigetet is visszafoglalhatnák, és a többi orosz egységnek „számos egyéb kataklizma” közepette kellene stabilizálnia a frontot.

Prigozsin arról is beszélt, hogy ha Oroszország elveszíti a háborút, akkor szerinte a Wagnerből csinál majd bűnbakot a kormányzat, és gyakorlatilag ezt készítik elő most a védelmi minisztériumnak azok a tisztviselői, akik azon dolgoznak, hogy ne legyen elég muníciójuk.

Mi van akkor, hogy ők ellenünk dolgoznak, hogy azt mondhassák, mi vagyunk a rosszfiúk? Hogy ezért nem kapunk lőszert, és ezért nem kaphatunk újabb katonákat, még csak elítélteket sem?

– mondta a Wagner-csoport vezetője, aki korábban már szó szerint „hazaárulással” is megvádolta a legfelsőbb katonai vezetés tagjait.

A Financial Times február végén közölt egy részletes cikket a Wagner-vezér és a Kreml konfliktusáról. A lapnak Prigozsin egyik közeli munkatársa azt mondta: attól félnek, hogy a zsoldosvezér „úgy végezheti, mint Ikarosz” – vagyis túl magasra tör a hatalmi ambíciói miatt, és végül ez a vesztét okozhatja.

(Borítókép: Jevgenyij Prigozsin 2017. július 4-én. Fotó: Sergei ILNITSKY / POOL / AFP)