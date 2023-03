Amerikai bombázó közelítette meg Kalinyingrádot

A 60-0056 hívójelű B–52H hétfő reggel szállt fel a spanyolországi Sevilla közelében lévő amerikai légibázisról, és észak felé vette az irányt. Miután átrepült a Vizcayai-öböl, az Egyesült Királyság és az Északi-tenger felett, a repülőgép mintegy két órán keresztül Dánia felett körözött – írja a dumskaya.net.

A bombázó ezt követően a Balti-tenger felett, a balti államok partjai mentén folytatta útját. Miután több kört megtett a Finn-öböl felett, az amerikai pilóták visszafordultak, és Észak-Lengyelország felett is megjelentek. A repülőgép aztán visszatért Sevillába.

The 63 year old B-52 with call sign #NOBLE11 has now been airborne for more than 12 hourshttps://t.co/AG7YstmT1I pic.twitter.com/iTJbQUaZzW