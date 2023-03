A cseh államfő a magyar kormányváltást várja

Petr Pavel leendő cseh államfő a Le Monde napilapnak adott interjújában Orbán Viktorról és a visegrádi négyek együttműködéséről is szót ejtett. Úgy véli, a magyar vezetés sem lesz itt örökké.

Petr Pavel – aki március 9-én lép hivatalba államfőként – a francia Le Monde napilapnak adott hétfői interjújában fejtette ki, hogy az Oroszországgal való tárgyalásoknak nincs értelme, ugyanis Moszkva nem mutat hajlandóságot a megegyezésre.

Úgy véli, hosszú távon van értelme vadászgépekkel megerősíteni az ukrán hadsereget, de jelenleg „túl bonyolulttá” tenné a háborús helyzetet.

Most páncélos járművekre, harckocsikra és tüzérségre van szüksége az ukránoknak

– mondta.

Hozzátette: Csehországnak nem szabad hidat képeznie Nyugat és Kelet között, hanem egyértelműen az előbbi felé kell húzniuk. Elődjei munkáját kommentálva megjegyezte, számára „nagyon furcsa ez a fajta törekvés”, hiszen képtelenség középen állni.

Az interjúban Orbán Viktor magyar miniszterelnökről és a visegrádi négyek együttműködéséről is szót ejtett.

A V4 alapos átdolgozásra szorul, és nagyon komoly vitákat kell folytatnunk a szerveződés jövőjéről

– fejtette ki. Szerinte annak nincs értelme, hogy az alapoktól szervezzék át a V4-ek működését, hanem egyszerűbb megvárni egy magyarországi kormányváltást.

Közölte, a magyar vezetés sem lesz itt örökké, és előbb vagy utóbb, de változás lesz.

Petr Pavel 2012 és 2015 között a cseh fegyveres erők vezérkari főnöke, 2015 és 2018 között pedig a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt. Az orosz–ukrán háborúval összefüggésben Pavel több bírálatot is megfogalmazott a visegrádi együttműködéssel, illetve Magyarországgal kapcsolatban. Korábban az is kiderült róla, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártjának volt a tagja, emellett a titkosszolgálatnak is dolgozott.

(Borítókép: Petr Pavel 2023. január 25-én. Fotó: Michal Cizek / AFP)