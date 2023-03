Politológus: Vucsics új mozgalma közelebb viszi Szerbiát a tényleges diktatúrához

Mrdalj arra figyelmeztet, hogy az új mozgalom neve azt az üzenetet közvetíti, hogy bárki aki ellenzéki, az az állam ellen van – azaz, a politológus tolmácsolása szerint az efféle elnöki retorika még egy lépéssel közelebb viszi a szerbiai társadalmat a tényleges diktatúrához.

Vucsics szavazóinak egy része azzal igazolja választását, hogy bár rossz emberek vannak az elnök körül, ő maga mégis rendben van. Így beszélték Milosevicsről is, de Vucsics nyilvánvalóan nem akar úgy járni, mint Milosevics. Megpróbálja átalakítani a pártgépezetet, ehhez ez a legoptimálisabb, új köntösbe öltözteti a pártot, ismételt legitimitást nyerve az új mozgalmával

– magyarázta a politológus az N1 adásában.

A média tájékoztatása szerint Vucsics március 11 -én, szombaton tárgyalásokba kezd a dél-szerbiai lakossággal, valószínűleg Vranjéban, ahol egyébként is nagy a támogatottsága, így nem csoda, ha először itt áll közönség elé új ötletével, hiszen ott vélhetően nagy sikert fog aratni, ami nem mellesleg a médiában is jól fog mutatni, és ez meggyőzheti az ország egyéb részein élő szavazókat is az elnök új tervéről − írta meg a Szabad Magyar Szó .

Mint azt megírtuk, Alekszandar Vucsics arról beszélt, hogy egy új politikai szerveződés jön létre, ami polgári és nemzeti lesz egy egyben. Ezt az irányzatot Normális Szerbiának fogják hívni.