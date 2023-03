Magyargyűlölő szervezet tagja volt Ukrajna hőse, Da Vinci

Kocjubajlo a nyugat-ukrajnai Ivano-frankivszki területen született. Aktív résztvevője volt a 2014-es Majdan-forradalomnak, amikor az ukránok az utcára vonultak, hogy megbuktassák az akkori elnököt, Viktor Janukovicsot, aki jó kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Oroszországgal.

Egyes sajtóértesülések szerint a fiatalember ugyanabban az évben csatlakozott a szélsőséges ukrán Jobboldali Szektorhoz, amely az orosz- és magyargyűlölő emberek gyűjtőhelye lett. Amikor nem sokkal később Oroszország megszállta az ukrajnai Donbaszt, és annektálta a Krím félszigetet, a férfi fegyvert ragadott. Még abban az évben megsebesült egy orosz tankgránát által a Donyecki területen vívott csatában, de alig három hónappal később visszatért a frontra.

Junior Lieuteunant Dmytro Kotsiubailo, call sign Da Vinci

(1995-2023).

Hero of Ukraine.

The youngest battalion commander in the #UAarmy

Died in a battle for Ukraine's Freedom and Independence.

Két évvel később, 2016-ban Kocjubajlo – aki akkor még csak 21 éves volt – a „Da Vinci Farkasok” nevű zászlóalj parancsnoka lett. „Hiába volt nagyon fiatal, óriási tekintéllyel rendelkezett, mindig lehetett rá számítani a harcban” – mondta a Kyiv Independentnek egy 28 éves katona, Pavlo, aki belorusz származása miatt nem árulta el az igazi nevét.

2021 decemberében Volodimir Zelenszkij elnök a nemzet legmagasabb kitüntetésével, az Aranycsillag-renddel, valamint az Ukrajna Hőse címmel tüntette ki a férfit. Kocjubajlo lett a legfiatalabb parancsnok, aki megkapta a címet, valamint az első önkéntes harcos Ukrajna történetében, akit még életében kitüntettek.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a temetésére

2022-ben Kocjubajlo egységét beolvasztották az Ukrán Fegyveres Erőkbe. A zászlóalj később tüzérségi és támadó műveletekre specializálódott. Kocjubajlo parancsnoksága alatt az egység szeptemberben részt vett az ukrán hadsereg ellentámadásában a Harkivi területen, harcolva többek között Balaklija és Kupjanszk felszabadításáért.

These are some of the Ukrainian heroes that are currently liberating towns and villages in the Kharkiv region.



„Soha semmi sem volt fontosabb számára, mint a bajtársai, akikre családtagokként tekintett” – mondta róla Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója.

Fegyverrel a kezében halt meg. Mindig elsőként ment a csatába. Hősként élt és halt meg

– írták róla azok a katonák, akik jól ismerték.

Temetésére a Szent Mihály-kolostorban került sor, amelyen Zelenszkij mellett többek között Sanna Marin finn miniszterelnök, Valerij Zsaluzsnyij, az ukrán hadsereg főparancsnoka, Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere és Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzési főcsoportfőnökség vezetője is részt vett.

President Volodymyr Zelensky and Finland's Prime Minister Sanna Marin were among the thousands of people attending the funeral of the Hero of Ukraine Dmytro Kotsiubailo, on March 10 in central Kyiv. Kotsiubailo was killed in action near Bakhmut on March 7.

Zelenszkij átadta Kocjubajlo édesanyjának a Harci Érdemkeresztet, amelyet posztumusz kapott a fia – közölte az elnök Telegram-csatornája.

Több botrány is fűződik a Jobboldali Szektorhoz 2015-ben az Ukrán Legfőbb Ügyészség (GPU) terrorizmussal és törvénytelen fegyveres szervezet létrehozásával gyanúsította meg a Jobboldali Szektor (PSZ) szélsőséges szervezet hat tagját, akik részt vettek egy fegyveres összetűzésben. Az év júliusában Munkácson négy halálos áldozatot követelő fegyveres összetűzés robbant ki Mihajlo Lanyo ellenzéki parlamenti képviselő testőrei és a PSZ fegyveresei között, vélhetően a csempészpiac felosztása körüli ellentétek miatt. A rendőrökkel vívott tűzharc után a PSZ mintegy tíz fegyverese a város melletti erdőbe vette be magát, a hatóságok mostanáig keresik őket – írta meg az MTI. Egy évvel később véres verekedést provokált a Jobboldali Szektor öt tagja a kárpátaljai Drahobrat magashegyi üdülőhely egyik szállodájának éttermében. A randalírozók lőfegyvert is használtak. A PSZ terepruhát viselő tagjai vasárnap hajnali négy órakor mentek be a felkapott síparadicsom egyik szállodájának éttermébe, és azt követelték a pultostól és a szakácstól, hogy szolgálják ki őket étellel és itallal. A látogatók és a személyzet között szóváltás alakult ki, majd verekedés tört ki, amelyben a szakács és a pultos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani őket. Az incidens során lövések is eldördültek, végül az üdülőhely biztonsági őrei és helyi lakosok tették ártalmatlanná a randalírozó fegyvereseket, akiket átadtak a rendőröknek. Még az orosz–ukrán háború kitörése előtt a Jobboldali Szektor a kárpátaljai Tiszapéterfalván is hagyott üzenetet a magyarságnak. „Kárpátalja Ukrajna része. Eljövünk értetek” – írták az egyik hivatal falára.

(Borítókép: STR / NurPhoto / Getty Images)