A történelmi fehér embereket ábrázoló szobrok likvidálását javasolja a walesi kormány

A várhatóan ebben a hónapban véglegesítendő iránymutatás szerint a „nagy hatalmú, idősebb, erős testalkatú fehér férfiakat” dicsőítő történelmi szobrok „sértők” lehetnek a sokszínűbb modern közösség számára.

A kormány szerint a tanácsoknak és más közintézményeknek „lépéseket kell tenniük” a „megfelelő történelmi narratíva” megteremtése érdekében.

Az útmutató szerint a hatóságok diszkréten elrejthetnék az emlékműveket, vagy kreatív módon új műalkotásokba foglalhatnák azokat.

Az utcákat és épületeket is át lehetne keresztelni, hogy „eltávolítsák a sértő vagy nemkívánatos neveket”, olvasható a javaslatban – írja Telegraph.

Historical figures praised in their day may now be perceived as 'aggressors' out 'to expand the British Empire', warns new guidance https://t.co/cZwQBJBTdz