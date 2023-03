Putyin kegyetlen húsolvasztó fegyverhez nyúlt a háborúban

A termitbombák – amelyeket már korábban is használtak az ukrajnai háborúban – rendkívül veszélyesek, mivel inkább égnek, mint robbannak, és 2400 Celsius-fok feletti hőmérsékletet érnek el, ami könnyen átégeti az acélt.

Oroszország most ismét a húsmaró termit használatához folyamodott, miközben ukrán állásokat támadott. Kelet-Ukrajnában Bahmuton kívül más városok is tűz alá kerültek, köztük a stratégiai fontosságú bányaváros, Vuhledar, ahol sokkoló felvételek mutatják, amint úgynevezett „termiteső” hull a városra a magasból, írja a Mirror.

Az oroszok a háború során többször is alkalmaztak termitbombákat.

A halálos eszközök – amelyek fém-oxiddal kevert fémporból készülnek – azért olyan halálosak, mert inkább égnek, mint robbannak. Az összetevők 2400 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékleten égnek, ami elég forró ahhoz, hogy átégesse az acélt, és az emberi húst a csontvelőig égesse.

I found a report that it is Thermite munitions!#Russian Forces reportedly utilized #Thermite #Munitions fired by #Artillery against the Town of #Vuhledar in the #Donetsk Region last night. pic.twitter.com/Ohl2hFGlIb