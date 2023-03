Joe Biden bejelentette: közös atomtengeralattjáró-flottát hoznak létre Kína ellen

A BBC szerint Joe Biden amerikai elnök, Rishi Sunak brit miniszterelnök és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök egy közös sajtótájékoztatón beszélt a flotta létrehozásáról a kaliforniai San Diegóban. Bejelentették egyrészt, hogy az ausztrálok az amerikaiaktól kapnak három atom-tengeralattjárót – ez lesz az első alkalom, hogy Ausztrália is atom-tengeralattjárókat állít hadrendbe.

Joe Biden arról beszélt, hogy a következő években a legmodernebb technológiák alkalmazásával hoznak létre egy új atomtengeralattjáró-típust, amelynek a neve SSN-AUKUS lesz,

és ezekből fogják megalkotni az új flottát.

Joe Biden amerikai elnök a sajtótájékoztatón azt is leszögezte, hogy „nukleáris meghajtású”, nem pedig nukleáris töltetekkel felszerelt tengeralattjárókat állítanak hadrendbe. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy Ausztrália továbbra is atommentes ország marad.

Az együttműködés részeként a következő időszakban az ausztrál haditengerészet (RAN) tagjait amerikai és brit bázisokon képzik az atom-tengeralattjárók kezelésére. 2027-től kezdve a brit és amerikai haditengerészetnek az ausztráliai Perthben lesznek tengeralattjárói, a 2030-as évek elején pedig Ausztrália három darab Virgin-osztályú tengeralattjárót vesz az amerikaiaktól (a megállapodás értelmében ezekből további két darabra opciós jogot vásárolt az ausztrál haderő, vagyis később továbbiakat vásárolhatnak).

Az SSN-AUKUS típusú tengeralattjárókat a három ország haditechnológiáját felhasználva hozzák létre, és a brit és az ausztrál haditengerészetben lesznek hadrendbe állítva. Joe Biden hangsúlyozta: mindhárom ország elkötelezett amellett, hogy a Csendes-óceán és az Indiai-óceán régiója szabad és nyitott maradjon,

Ezzel az új együttműködéssel ismét megmutatjuk, hogy a demokráciák képesek garantálni a saját biztonságukat, jólétüket […] és nemcsak a sajátjukat, hanem az egész világét is

– mondta a BBC szerint Joe Biden.

Kína tiltakozik

Anthony Albanese a hétfőn bejelentett megállapodást az ausztrál történelem legnagyobb védelmi célú befektetésének nevezte, és kiemelte, hogy mindez több ezer új állást is teremt. Hozzáfűzte, hogy az egyezség mindössze a második példája a világtörténelemben annak, hogy az Egyesült Államok megosztja valakivel a nukleáris meghajtási technológiáját.

Rishi Sunak mindeközben arról beszélt, hogy az AUKUS-paktum bejelentése óta eltelt másfél évben a globális biztonságot érintő kihívások egyre csak nőttek. „Oroszország illegális ukrajnai inváziója, Kína harciassága, Irán és Korea destabilizáló viselkedése – ezek mind azzal fenyegetnek, hogy egy veszélyes, zűrzavaros és megosztott világot hoznak létre” – mondta a brit kormányfő.

Kína számos alkalommal kritizálta az AUKUS-t. Előző héten Mao Ning, a kínai külügy szóvivője azt nyilatkozta, hogy a paktum „aláássa a békét és stabilitást az ázsiai és csendes-óceáni térségben”, és felszólította a három államot arra, hogy „hagyjanak fel a hidegháborús mentalitással”.

Az AUKUS-együttműködés részeként várhatóan Ausztrália keleti felén is létrehoznak egy tengeralattjáró-bázist, de még nem tudni biztosan, hol. Az egyik lehetséges helyszín a Sydney-től 100 kilométerre lévő Port Kembla, a helyiek azonban attól tartanak, hogy katonai célponttá válhatnak, ha a település közelébe telepítik a bázist.

(Borítókép: Joe Biden, Rishi Sunak és Anthony Albanese az AUKUS csúcstalálkozóján 2023. március 13-án a San Diegó-i Point Lome haditengerészeti bázison. Fotó: Jim Watson / AFP)