Kiszabadult a rácsok mögül a rendszerkritikus üzenet miatt bebörtönzött férfi

A szaúdi állampolgársággal is rendelkező 72 éves Saad Ibrahim Almadit 2021 novemberében tartóztatták le, amikor családlátogatásra érkezett Rijádba.

A férfit tavaly 16 év börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban közzétett üzenetek miatt, amelyekben a szaúdi rezsimet bírálta – írja a BBC.

News break by @AP - Saudi Arabia frees 72-year-old American imprisoned more than a year over tweets https://t.co/gJKQ0xhh14