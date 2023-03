A kormány szerint álhírt terjesztenek Magyarországról

Mint ismert, a bíróság múlt hét pénteken adott ki elfogatóparancsot az orosz elnök ellen az ukrajnai konfliktusban elkövetett háborús bűnökre hivatkozva. A Bloomberg úgy értesült, hogy az Európai Unió tagállamai közös állásfoglalást terveztek kiadni, hogy támogatják az elfogatóparancsot, de a magyar kormány megvétózta a nyilatkozatot.

Lapunk kérdésére a kormánytól azt a választ kaptuk, hogy ők nem vétózták meg a Vlagyimir Putyin elleni elfogatóparancsot. Mindössze egy olyan állásfoglalást elleneztek, amelyet Josep Borrell akart kiadni az unió összes tagállamának nevében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ez ellen tiltakozott – írták.

Most Kovács Zoltán is megszólalt az ügyben, az államtitkár a Twitter-oldalán fejtette ki gondolatait.

„Azzal az álhírrel összefüggésben, hogy Magyarország »megvétózta« az EU álláspontját a Vlagyimir Putyin elleni elfogatóparanccsal kapcsolatban: Magyarország tudomásul vette az ICC döntését, és semmilyen módon nem kívánja azt kommentálni. Amennyiben azonban a főképviselő vagy bármely tagállam nyilatkozatot kívánna kiadni, Magyarország nem fog tiltakozni” – írta Kovács Zoltán.

On the fake news that Hungary "vetoed" the EU position regarding ICC arrest warrant against Vladimir Putin: Hungary acknowledged the decision of ICC and does not wish to comment on it in any way. However, should the High Representative or any Member State wish to issue a…