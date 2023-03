A katari belügyminisztérium tájékoztatása szerint a halálos áldozat a négyemeletes építményben tartózkodott az összedőlés pillanatában. A mentők eddig hét túlélőt találtak – jegyezte meg a tárca kommunikációs osztálya.

A hatóságok szerint egyelőre nem tudni az épület összedőlésének okát – írja az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió.

Four storey building collapses in #DOHA, the capital of #Qatar, killing at least one person. Rescuers are currently searching for survivors. pic.twitter.com/gGw6cvirba