Legkevesebb 39-en meghaltak egy hatalmas lángokkal égő mexikói menekültközpontban

A hatóságok szerint mintegy 70 ember tartózkodott a mexikói Nemzeti Migrációs Intézet által működtetett központban Ciudad Juárezben, amikor az intézményben felcsaptak a lángok – írja a BBC.

A beszámolók szerint az áldozatok jelentős része venezuelai bevándorló, akiket közrend megzavarása, pénzkéregetés és más cselekmények miatt vettek őrizetbe a mexikói bevándorlásügyi hatóságok – írja az MTI.

Chihuahua állam egyik illetékesétől a sajtó úgy tudja, hogy

a lángok este 10 óra után csaptak fel a cellákban, miután többen tüntető jelleggel felgyújtották a matracokat.

A tűz keletkezésének körülményeit hivatalosan egyelőre nem közölték, de a helyi újságok is arról számoltak be, hogy az eset előtt nem sokkal zavargások törtek ki a központban.

Az egyik szemtanú arról beszélt a Reutersnek: a tüzet már eloltották, jelenleg hullazsákokat sorakoztattak fel a helyszínen.

Az ügyészség nyomozást rendelt el az ügy kivizsgálására, a bejelentések szerint Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök később sajtótájékoztatót tart az esetről.

A Mexikó és Egyesült Államok közös határvonalán fekvő Ciudad Juárez az illegális határátkelések egyik fő célpontja, mivel a határ túloldalán fekvő, texasi El Pasóba a Stanton-Lerdo hídon át vezet az út. Csak tavaly mintegy 2,76 millió menekültet tartóztattak fel a mexikói hatóságok.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint 2022-ben 8 százalékkal nőtt a Mexikóba irányuló migráció.

Az Egyesült Államok megfékezheti a bevándorlást

A hatalmas menekülthullám oka, hogy a Biden-kormányzat két belbiztonsági tisztviselője februárban arról beszélt, a nem mexikói menekültek Mexikóba való kitoloncolását fontolgatja, hogy megfékezze az Egyesült Államok déli határára irányuló migrációs hullámot.

Az emberáradat kezelése érdekében a kormányzat a Trump-korszak egyik Covid–19-es szabályozására támaszkodott, hogy bizonyos, az amerikai–mexikói határon várakozó bevándorlókat visszafordítson. Azonban a koronavírus-intézkedések lejárta miatt rengetegen aggódnak a jövőt illetően.

A jövőt illető terv, amelyről először a The Washington Post számolt be, a gyorsított kitoloncolás néven ismert eljárást alkalmazná, és mivel Mexikó a már említett korlátozás alapján és korábban a Trump-korszak Maradj Mexikóban elnevezésű határpolitikája alapján is fogad bevándorlókat, kézenfekvőnek tűnhet a menekültek Mexikóba küldése.

A tisztviselők szerint az Egyesült Államok és Mexikó közötti tárgyalások folyamatban vannak.