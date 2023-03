Joe Biden furcsa viselkedéséről cikkezik a világsajtó

Joe Bidennek már az első pillanatokban útmutatásra volt szüksége. Egyik kísérőjének bekapcsolva maradt a mikrofonja, így egy videóban hallani lehet, amint alapvető utasításokat adott az elnöknek, írja a Mandiner.

GUIDE: "Yes, sir, down the ramp...your mark is gonna be the blue one to the left. You got a blue mark."



BIDEN: "I'll stay in my blue mark." pic.twitter.com/XSmxEgUr2z