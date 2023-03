A közlemény szerint Jepifanyij metropolita arra kéri az ukrán kormányt, hogy biztosítson helyiségeket a Lavra területén az istentiszteletre, a szerzetesek lakhatására és tevékenységére. Reményét fejezte ki, hogy az állam segít megvédeni a Lavra új vezetőjét és a kolostort a „moszkvai patriarchátus támogatóinak” esetleges provokációitól. Avraamij arra buzdította a szerzeteseket, hogy kövessék példáját és csatlakozzanak ők is az egyesült ukrán egyházhoz. Kijelentette, hogy Pavlo metropolita, a kijevi Lavra jelenlegi vezetője és az Ukrán Ortodox Egyház vezetése felelős egyedül a Lavra körül kialakult helyzetért − közölte az MTI.

„Mindannyian fájdalmat és kétségbeesést éreztünk a kolostorunkkal történt események miatt. Még mindig próbálják elhitetni velünk, hogy ezeknek az eseményeknek az egyetlen oka az ukrán állam hozzáállása. Őszintén el kell azonban ismernünk, hogy a volt vezetőnk, a metropolitánk és a zsinatunk által képviselt egyházi vezetés lépésről lépésre alakította ki azt a szomorú helyzetet, amelyben vagyunk. Párbeszéd helyett elzárkóztak és fenyegetőztek. Ahelyett, hogy felismerné az őszinteség szükségességét, és belátná, hogy végleg meg kell szakítani az ellenünk hadat üzenő Moszkvának való alárendeltséget, vannak homályos és félszeg döntések, kijelentések, amelyeket mindenki úgy értelmez, ahogy akar. Ahelyett, hogy az ortodox egység és megbékélés útjait keresnénk, ellenségeskedést és konfrontációt szítanak” − fejtette ki Avraamij. Hozzátette, hogy kész párbeszédet folytatni az UPC papjaival.

Kijev azzal vádolja az UPC-t − a második legnépesebb ukrajnai ortodox egyházat −, hogy kapcsolatban áll az Orosz Ortodox Egyházzal (RPC), amely szerinte támogatja Moszkva ukrajnai háborúját. Az UPC kitart amellett, hogy 2022 májusában, a háború kezdete után három hónappal függetlennek nyilvánította magát az Orosz Ortodox Egyháztól.

Megátkozta Zelenszkijt az ortodox pátriárka

Pavlo, a Moszkvai Patriarchátus ukrán ortodox egyházának metropolitája „garantálja”, hogy Isten nem bocsátja meg Volodimir Zelenszkij elnöknek, amiért kilakoltatta a moszkvai egyházat a kijevi Lavrából. Ezt egy videóüzenetben mondta el − írta meg a Buk Info.

Azt mondom Önnek, elnök úr, és egész csapatának, hogy a könnyeink nem fognak a földre hullani. Az ön fejére fognak hullani! Azt hiszitek, hogy miután a mi hátunkon kerültetek hatalomra, így viselkedhettek? Isten nem fog megbocsátani neked és a családodnak!

− mondta.

A videóban az átkozódást 03:00-nál találják.

A PCU Szent Szinódusának szóvivője, Jevsztratij Zorja hangsúlyozta, hogy a moszkvai patriarchátus szerzetesei az igazság és az ortodoxia helyett hazugságot és sámánizmust gyakorolnak. Állítása szerint hívek manipulálásával a moszkvai patriarchátus képviselői megpróbálták elkerülni a kilakoltatást a kijevi Pecserszk Lavrából.

Szerdán tartották meg az utolsó istentiszteletet

A Moszkva iránti hűséggel vádolt UPC szerdán tartotta meg az utolsó istentiszteletet a kijevi Lavra egyik templomában − számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. El kell hagyniuk ugyanis csütörtökön a templom- és kolostorkomplexum területét, mivel az állam mint a Lavra tulajdonosa, felbontotta a bérleti szerződést az egyházzal. Pavlo metropolita azonban közölte, hogy egyháza nem hagyja el a Lavrát, hanem keresetet nyújtanak be a bíróságon, amit szerdán meg is tettek.

Jepifanyij egy hete erősítette meg, hogy nem zárják be a kolostort, és az istentiszteletek is folytatódnak a Lavrában, azonban azok nyelve ezentúl nem orosz, hanem ukrán és ószláv lesz.

Tavaly év végén az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a rendőrséggel és a nemzeti gárdával együtt kémelhárítási műveletet hajtott végre az Ukrán Ortodox Egyház több kolostorában és templomában, így a kijevi Pecserszka Lavrában is. Az SZBU közlése szerint a házkutatásokban találtak „oroszbarát” irodalmat, jelentős mennyiségű készpénzt euróban, dollárban és rubelben, valamint „gyanús” orosz állampolgárokat.

Az Ukrajinszka Pravda hozzáfűzte, hogy idén február 23-ig az SZBU csaknem hatvan büntetőeljárást indított Moszkva-barát papok ellen, több mint 350 egyházi épületet és 850 embert vettek alapos ellenőrzés alá; a bíróságok eddig hét bűntetőeljárásban hoztak ítéletet.

(Borítókép: Jepifanyij metropolita, az egyesített ukrán ortodox egyház vezetője (k) istentiszteletet tart a Kijevi Rusz (Kijevi Nagyfejedelemség) népe megkeresztelésének 1032. évfordulója alkalmából a Nagy (Szent) Volodimir kijevi nagyfejedelemről elnevezett hegyen, Kijevben 2020. július 28-án. Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA)