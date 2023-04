„Nem gyűlölöm az oroszokat, csak vissza akarom szorítani őket a határainkon kívülre”

Dmitrij, aki nem árulta el a teljes nevét, mert még mindig vannak rokonai a frontvonal túloldalán, a donyecki régióból származik, 2014-ben hagyta el a szakadár régiót terhes feleségével. Beszerzési mérnökként dolgozott egy nagyvállalatnál, azonban amikor a háború kitört, felesége és két lánya Németországba menekült, ő pedig önkéntesként jelentkezett az ukrán hadseregbe. Egy Avdijivka melletti drónos egységben szolgált.

Olekszandr Rjabovol civilben egy hőerőműnél dolgozik a helyi tűzoltóság vezetőjeként. Ő már 2014-ben is bevonult a hadseregbe, hogy megvédje hazáját. Amikor tavaly kiújultak a harcok, egyből visszatért a fegyveres erőkhöz, Zaporizzsja környékén vezet egy kisebb egységet. Három gyerek édesapja.

Dmitrij elismerte, hogy az ukránok lassan teret veszítenek Avdijivka térségében, mert az ellenségnek több erőforrása van, és bár szerinte az oroszok előrenyomulása lassú, az ukrán katonák óriási nyomás alatt állnak.

– fogalmazott Dmitrij.

Olekszandr frontvonalán sem jobb a helyzet. Elmondása szerint folyamatosan járőröznek a számukra kijelölt területeken.

Jelenleg csak védekezünk, visszaverjük a támadó oroszokat. Ellentámadásokat nem indítunk. Minden egyes nap rohamoznak ezen a fronton. Változik a támadások formája, van, amikor csak lőnek, van, amikor ágyúznak is. Ott van velünk szemben a Wagner-csoport is, az ő harcosaik kemény ellenfelek. De mi is kiképeztük a saját egységeinket, úgyhogy szembe tudunk szállni velük