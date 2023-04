Legalább háromszázezer euró, mai árfolyamon 112,8 millió forint értékben köthetett szerződéseket a 2019-es EP-választásokon az Európai Néppárt (EPP) digitális kampányért felelős kampánymenedzsere azzal a türingiai céggel, amitől a belga és a német rendőrség szerint később kenőpénzt fogadhatott el – értesült az Euractiv.

Mint arról beszámoltunk, április 4-én, kedden a belga és a német rendőrség razziát tartott a jobbközép pártcsalád brüsszeli irodájába, hogy többek között számítógépeket is lefoglaljon. A folyamatban lévő nyomozás szerint

A PÁRTCSALÁD 2019-ES EP-KAMPÁNYÁT SEGÍTŐ NÉMET MARIO VOIGT KENŐPÉNZT FOGADHATOTT EL EGY OLYAN TÜRINGIAI CÉGTŐL, AMellyEL DIGITÁLISKAMPÁNY-MENEDZSERKÉNT Ő MAGA KÖTÖTT SZERZŐDÉST.

Az Euractiv több forrásból is úgy értesült, hogy a szerződések összesen legalább 300 ezer euró értékűek voltak, ugyanakkor a lapnak az EPP azt nyilatkozta, a szóban forgó összeg kevesebb mint 200 ezer euró.

Az egyébként CDU türingiai elnöki pozícióját betöltő Voigtot a hatóságok szerdán hallgatták ki, de jövő héten a pártcsalád személyzetét is meghallgatják a lap információi szerint. Voigtot már tavaly Németországban is megvádolták korrupcióval, ami miatt a tartományi parlamentben politizáló politikus le is mondott mentelmi jogáról. Ugyanakkor Voigt tagadja a vádakat, a razzia után ügyvédei által kiadott közleményben azt állította, a nyomozás túlzó és aránytalan, a korrupciós vád pedig alaptalan.

A lap megjegyzi, a hatóságok szerint a pártcsalád európai parlamenti képviselőcsoportját, 2022 óta pedig a pártcsaládot is vezető Manfred Weber jelenleg nem érintett, ugyanakkor a lehetséges korrupciós ügy politikailag rosszul érinti a német politikust – például az EPP tervezett lengyelországi látogatását a lengyel partnerek a razzia miatt mondták le.