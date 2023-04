Meghalt a nürnbergi per utolsó, magyar származású ügyésze

103 éves korában meghalt Benjamin B. Ferencz, a nürnbergi per utolsó ügyésze. A magyar származású ügyész amellett, hogy elítélte a náci háborús bűnösöket, a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásában is szerepet vállalt, és a háborút, az agressziót büntető törvényekért is harcolt.